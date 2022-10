À propos du partage de la facture au restaurant

J’ai suivi les divers témoignages publiés dans votre rubrique à propos des hommes qui datent des femmes au restaurant et qui leur demandent de partager la facture. Je suis d’une génération où il a toujours été normal de partager la facture dans les restaurants. Mes vieux, par contre, ne sont pas comme ça, puisque ma mère a toujours été dépendante de mon père et que c’est lui qui a toujours ramassé la facture. Après s’être remise sur le marché de la recherche d’un homme à la suite du décès de mon père, elle se plaint de ne rencontrer que des goujats qui lui font ce genre de demande.

Vous avez certainement remarqué que seules les femmes âgées s’insurgent contre le fait que certains hommes leur demandent de partager les frais de ce qu’ils ont consommé. Il ne viendrait jamais à l’idée d’une femme de mon âge ou d’une plus jeune de le faire.

Pas un mois ne passe sans que ma mère ne se dise victime d’un radin de première classe. J’ai beau lui dire que la vie d’aujourd’hui, c’est comme ça, elle ne veut rien entendre. Comme je lui dis souvent : « Ohé, les vieilles, arrivez en ville ! »

Votre manière de séparer les réactions des diverses générations me semble un peu trop radicale, en plus de manquer de diplomatie. Mais je reconnais que votre génération est plus encline au partage de la facture que les précédentes. Je crois que le phénomène tient tout autant à des us et coutumes qu’à l’épaisseur d’un portefeuille, ou à une relation plus ou moins difficile avec l’argent.

Une autre correspondante disait d’ailleurs sur le même sujet « Lorsque je rencontre un homme pour la première fois, s’il me trouve de son goût, il insiste pour payer l’addition. Les quelquefois où j’ai partagé les frais avec l’homme en question, bizarrement, il n’y avait pas de deuxième rencontre. Faites les déductions que vous voulez. »