À quand l’heure juste ?

Comme chaque automne depuis des années, nous reviendrons à l’heure dite « normale » de l’Est, l’heure de l’hiver, dans la nuit du 5 au 6 novembre 2022. Nous allons encore devoir nous ajuster...

Il y a plus d’un siècle, la Chambre des communes du Canada avait adopté une Loi relative à l’utilisation de la lumière du jour avec comme objectif l’économie d’électricité et l’optimisation de l’exploitation de la période d’ensoleillement. C’était en 1918, pendant la Première Guerre mondiale.

Beaucoup plus tard, le 8 août 2005, les États-Unis adoptent l’Energy Policy Act of 2005 avec l’ambition d’économiser l’énergie dans une perspective de politique environnementale.

Et c’est dans le but d’harmoniser l’heure entre nous et nos voisins américains que la Chambre des communes adopte, en 2006, la Loi sur le temps légal.

Conséquemment, depuis 2007, nous avançons l’heure dans la nuit du deuxième dimanche de mars et nous revenons à l’heure dite « normale » le premier dimanche de novembre.

Les effets du changement d’heure

Le dimanche 6 novembre à 2 h du matin précisément, nous reculerons d’une heure ; une heure de temps que nous devrions a priori considérer comme un gain. Même si on perd en clarté tous les soirs...

Bon an, mal an, le paradigme de changement d’heure est de moins en moins apprécié par la population.

Ainsi, quand vient notamment le temps d’avancer l’heure au printemps, légion sont celles et ceux qui appréhendent les changements que cela engendre pour leur santé, ainsi que dans leur routine quotidienne.

C’est le cas de quelques amis retrouvés en fin de semaine. À la blague, ils parlent d’effets secondaires. Des effets négatifs, qui se traduisent notamment par des problèmes de concentration, le manque de sommeil ou une humeur massacrante...

Ces effets, capables d’en provoquer d’autres en cascade, peuvent s’étaler sur plusieurs jours avant de s’estomper et que l’on voie le corps et l’esprit retrouver leur équilibre.

C’est sans parler des impacts sur la gestion des horaires rigoureux de nos jeunes enfants.

Heure d’été ou heure d’hiver ?

Au Québec comme ailleurs en Amérique du Nord, plusieurs plaident pour que l’on mette fin à ce paradigme de changement d’heure. Mais ce n’est pas si évident que ça...

Pensons à l’Ontario. On y est ouvert à l’idée de mettre fin à ces changements saisonniers en adoptant l’heure d’été de façon permanente tout au long de l’année à condition que les provinces voisines et les États américains limitrophes fassent de même.

De mémoire, le Québec n’est pas non plus fermé à l’idée. Alors qu’est-ce qu’on attend pour lancer le mouvement afin de convaincre les autres et de faire du changement d’heure un paradigme du passé ?

Personnellement, j’opterais pour la permanence de l’heure d’été. Et vous ?