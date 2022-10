Cinq conseils pour réduire vos coûts en assurance habitation

En ces temps de hausse faramineuse du coût de la vie, il est normal de vouloir réduire nos dépenses. Et si cette réduction se faisait au niveau des coûts en assurance bâtiment ?

L’ASSURANCE BÂTIMENT, EN QUELQUES MOTS

Pour ceux n’étant pas trop familiers avec ce type d’assurance, sachez qu’il s’agit en fait d’une prime couvrant les dépenses qui surviennent lorsque notre propriété et les biens qu’elles renferment subissent des dommages imprévus. L’assurance peut alors couvrir les pertes liées à un dégât d’eau, un incendie, etc.

Cette protection a toutefois un coût, lequel peut être réduit de diverses façons. En voici cinq.

1) Augmentez votre franchise

Quand vient le temps de choisir la franchise de son assurance habitation, il faut garder à l’esprit que plus elle est élevée, moins la somme étant prise en charge (la prime) par l’assureur sera élevée. Le prix de l’assurance se verra donc diminué. Oui, c’est payant de sécuriser son logement !

Par exemple, pour un sinistre coûtant 10 000 $ avec une franchise de 2000 $, l’assureur payerait 8000 $, au lieu de 9000 $ si la franchise était de 1000 $.

2) Protégez-vous avec un système d’alarme

De nos jours, les systèmes d’alarme, notamment ceux reliés à une centrale, sont très performants, pouvant de ce fait nous avertir d’un incendie, d’un dégât d’eau et d’un vol, entre autres, en un temps record. Ainsi, plus un système d’alarme est performant, permettant au passage de maîtriser la situation plus rapidement, moins les dommages à couvrir par l’assureur seront importants. Ce qui a pour effet de réduire les coûts de l’assurance.

3) Magasinez votre police d’assurance

D’un fournisseur d’assurance à un autre, les prix varient... souvent. C’est pourquoi il serait astucieux, chaque année, de faire appel à différents fournisseurs pour comparer les prix et, s’il y a lieu, changer son assurance pour une autre moins dispendieuse. D’ailleurs, les assureurs se feront un plaisir d’offrir des soumissions, gratuitement !

4) Payez votre hypothèque

Le saviez-vous ? Pour les propriétaires n’ayant plus à payer l’hypothèque sur leur condo ou leur maison, les assureurs peuvent offrir des rabais sur leur assurance bâtiment. Ce rabais oscille généralement autour de 5 %, dépendamment des assureurs.

5) Informez votre assureur des rénovations effectuées

Plus le domicile est bien entretenu et rénové quand le besoin est, les risques d’un incident sont réduits, contribuant alors à faire baisser le prix de l’assurance. Par exemple, des travaux de toiture fraîchement exécutés signifient que le risque d’infiltration d’eau est moindre.

Conseils

Membre d’un ordre professionnel ? Il est bon de savoir que les assureurs offrent parfois des rabais sur les assurances.

En regroupant l’assurance bâtiment et auto chez le même assureur, un rabais est généralement accordé.

Cesser de fumer est bon pour la santé... et pour la police d’assurance, dont le coût diminue !