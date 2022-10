Claudia Bouvette, Normand Brathwaite, Élyse Marquis et Félix-Antoine Tremblay seront les capitaines de «Zénith»

Claudia Bouvette, Normand Brathwaite, Élyse Marquis et Félix-Antoine Tremblay seront les quatre capitaines de la nouvelle compétition musicale «Zénith», chauffée par Véronique Cloutier dès janvier prochain.

Chaque semaine, le jeudi soir en direct, quatre chanteurs professionnels tenteront de séduire le public en poussant la note dans un numéro à grand déploiement. Leur but sera de conquérir les 100 personnes dans la salle, lesquelles seront subdivisées en quatre générations. Les interprètes devront non seulement bien chanter, ce qu’ils font tous déjà, mais on jugera aussi la mise en scène et les arrangements de chacun des numéros.

Normand Brathwaite sera le capitaine des boomers, Élyse Marquis des X, Félix-Antoine Tremblay des Y et Claudia Bouvette des Z. En tant que porte-parole, ils devront partager les commentaires et les appréciations de leur groupe, sans oublier la note adjugée à chaque artiste après sa prestation.

«On voulait des gens qui savent bien s’exprimer rapidement – on va être en direct –, on veut de la répartie, on veut du "fun", on veut des gens qui connaissent la musique, les variétés, qui sont capables d’identifier ce qui marche bien dans un numéro, ce qui marche moins bien. Des gens qui sont capables d’avoir une relation de proximité avec le public», a résumé Véronique Cloutier au cours d’une table ronde zoom qu’elle animait, lundi matin.

Élyse Marquis et Félix-Antoine Tremblay ont pris part à de premiers essais avec des chanteurs et du public, les commentaires ayant servi à peaufiner l’émission de variétés. Un pilote sera tourné avant le début de la saison, au cours de laquelle 24 artistes seront en compétition. Il faut évidemment patienter avant de les dévoiler.

«On avance, notre décor, notre thème musical, évidemment notre concept qu’on a eu le bonheur de développer pendant un an et demi. [...] C’est un privilège incroyable d’avoir autant de temps pour développer une émission», a indiqué Véronique Cloutier. Les capitaines ont justement été ajoutés pendant ce délai.

L’émission devait être lancée avant que Véronique Cloutier anime finalement une cinquième saison de «1res fois», la pandémie et les mesures sanitaires ayant commandé de report du projet qui implique la présence de beaucoup de monde au même endroit.

Produite par KOTV, la compétition musicale «Zénith» est en plein recrutement des 100 membres du public, soit les 25 personnes de chaque génération. On aimerait, dans le meilleur des mondes, qu’ils puissent revenir semaine après semaine, donc qu’ils soient disponibles chaque jeudi, de 18 h 30 à 21 h, du 19 janvier au 13 avril 2023. Les captations en direct auront lieu à Pointe-Saint-Charles, à Montréal. Inscription ou informations: Radio-Canada.ca/zenith.

L’émission «Zénith» sera diffusée en direct, chaque jeudi, à compter de janvier 2023 à l’antenne d’ICI Télé.