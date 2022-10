«Convoi de la liberté»: près de 200 000$ versés à une agence de communication

OTTAWA – Le Service de police d’Ottawa (OPS) a versé 185 992,85 $ à l’agence de communication Navigator pour la soutenir durant l’occupation de la capitale fédérale en janvier et février dernier.

Le personnel de Navigator participait à des rencontres quotidiennes avec la direction de l’OPS. Il fournissait des services typiques de communication, comme des analyses de la couverture médiatique de la crise, des notes de discours et de présentations, du soutien à l’organisation de conférence de presse, de la rédaction de communiqués de presse, etc.

Mais ce n’est pas tout. D’après la facture détaillée présentée en preuve devant la commission d’enquête sur les mesures d’urgence ce matin, la firme donnait aussi des conseils stratégiques. Elle assurait en plus le lien avec les représentants de la société civile, y compris les élus du conseil municipal. Elle faisait également des démarches auprès des politiciens pour gagner leur support.

L’influence de Navigator était telle que des notes manuscrites de la cheffe adjointe par intérim, Patricia Ferguson, déposées en preuve, laissent entendre qu’elle craignait qu’elle influence négativement les opérations sur le terrain et mette en danger les agents. L’ex-chef de l’OPS, Peter Sloly, qui est aujourd’hui contre-interrogé à la commission, nie que cette firme de communication ait influencé les opérations.

La devise de Navigator est «perdre n’est pas une option». La firme se spécialise en relations publiques, gestion de crise, lobbying et de sondage.

Elle se décrit comme «la première entreprise canadienne de gestion d’enjeux et de communication stratégique». «À l’intersection des affaires, de la politique et de la société civile, nous aidons nos clients à créer de la valeur, à impliquer les parties prenantes et à bâtir des coalitions de soutien», explique-t-elle sur son site web.