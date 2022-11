Dire que ça risque juste d’empirer...

Le pire reste à venir pour les automobilistes qui doivent composer avec le mégachantier du tunnel La Fontaine, même si la journée de lundi a été moins chaotique qu’appréhendée.

Il s’agissait lundi d’« un test préparatif » et le trafic recommencera de plus belle mardi, selon le chroniqueur circulation Daniel Evans. L’animateur à Radio Circulation 730 s’est même dit surpris de la fluidité de la circulation.

« C’est Halloween, donc il y en a plusieurs qui ne travaillent pas. Et le télétravail est devenu très populaire, spécialement quand tu habites sur la Rive-Nord ou sur la Rive-Sud », dit-il.

Depuis lundi, des travaux de construction condamnent l’accès à la moitié du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, ce qui laisse aux usagers une voie vers la Rive-Sud et deux voies vers la Rive-Nord, et ce, jusqu’en 2025 au moins.

« L’heure de pointe pour le retour à la maison pour les trois prochaines années va être, je pense, plus problématique que celle du matin », analyse Patrick Benoit, chroniqueur circulation à Salut Bonjour.

Photo Martin Chevalier

Attente à venir

Environ 120 000 véhicules empruntent chaque jour le tunnel, dont 13 % sont des camions.

« Il y a deux ans, ça prenait 10 minutes pour aller de l’échangeur Anjou au tunnel, indique Louis-André Bertrand, porte-parole du ministère des Transports du Québec (MTQ). mardi, on est aux alentours de 35 minutes. C’est environ trois fois et demie de temps de plus. »

« On n’est pas au bout de nos peines. On passe nos journées sur la route, ça va être extrêmement pénible », mentionne Lahouari Boukhatem, un chauffeur de taxi, rencontré aux abords des Galeries d’Anjou lundi.

Journée tranquille

Lundi, la congestion monstre anticipée ne s’est pas concrétisée, comme l’ont constaté neuf représentants du Journal qui ont testé le réseau routier aux heures de pointe.

Lorsque Le Journal a emprunté le tunnel en provenance de la Rive-Sud, vers 7 h 45, on pouvait même rouler à la limite de vitesse permise.

Selon les données en temps réel du MTQ, le moment chaud du retour à la maison a été vers 15 h, où il fallait environ 50 minutes pour compléter les cinq derniers kilomètres menant au tunnel.

Le ralentissement se faisait sentir au-delà de l’échangeur Anjou, autant sur l’A25 que l’A40.

La circulation s’est déroulée rondement sur les autres ponts menant à la Rive-Sud.

« Le fait qu’il y ait des changements de configurations, c’est sûr que ça fait une nette différence. Est-ce qu’on remarque sur les autres ponts plus de trafic ? La réponse est non », évalue M. Evans.

Signe que les gens ont surtout évité de se rendre dans la métropole, aucune hausse significative n’a été observée dans les transports en commun.

– Avec Erika Aubin, Jonathan Tremblay et Marianne Langlois

Temps pour se rendre au tunnel depuis l’échangeur Anjou

10 minutes: il y a 2 ans

35 minutes: En journée lundi

50 minutes: à 15 h, au pire de la journée lundi

Source : ministère des Transports