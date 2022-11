Enfin une Halloween fêtée normalement!

De petits monstres ont sillonné les rues du grand Montréal, lundi, pour célébrer l’Halloween sans qu’elle soit gâchée, pour une première fois en quatre ans, par les restrictions sanitaires ou les caprices de mère Nature.

« C’est fantastique, c’est rare qu’il ne pleuve pas ! » lance en pouffant de rire, An Hendrickx, accompagnée de ses deux filles, Luna, 6 ans, et Milo, 3 ans, et de son conjoint.

Photo Laurent Lavoie

Et avec la pandémie, « ce n’était pas chouette », admet-elle.

En effet, après des Halloweens marquées par le spectre de la COVID-19, de la forte pluie ou des bourrasques, une soirée festive attendait les petits costumés cette année.

« Ça va faire du bien aux enfants. Mon grand a 10 ans, et c’est la première année qu’il y a une température clémente, et il n’a pas besoin d’avoir un gros suit », fait valoir Nancy Perron pendant que ses trois enfants mettent les touches finales à leur accoutrement.

Lundi, Environnement Canada avait prévu un ciel partiellement nuageux, une température avoisinant les 15 °C ainsi qu’une probabilité d’averses de 30 % dans la métropole.

Quartier coloré

Photo Laurent Lavoie

Une telle météo a donné vie à certaines ruelles de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

« On est super contents. On pense qu’on a pas mal de participants, se réjouit Julie-Ève O’Meara alors qu’une trame sonore de Harry Potter se mêle au bruit ambiant derrière elle. On trouve ça moins dangereux dans une ruelle, c’est plus accessible. »

Pendant ce temps, autour du parc Molson, il y avait des créatures en tout genre : superhéros, sorcières, vampires et même... un feu de circulation sur deux pattes.

Photo Laurent Lavoie

« J’avais pensé me déguiser en pinte de lait, ensuite j’ai eu l’idée d’un radar [de vitesse], et ça m’a donné l’idée d’un feu de circulation », explique Léo, 11 ans, qui a investi quelques heures dans son projet.

Folie furieuse

Photo courtoisie, David Buisson

Sur la Rive-Sud de Montréal, à Chambly, David Buisson a mis toute la gomme pour la troisième édition de la Maison des ténèbres, en mettant sur pied cinq chapiteaux devant chez lui.

Photo courtoisie, David Buisson

On y trouve entre autres une vingtaine d’animatroniques, soit divers personnages horrifiants qui ont des carrures d’êtres humains.

« Cette année, avec la température, c’est juste incroyable, lance le père de famille, qui a eu l’aide de sa conjointe et de ses voisins. Je m’attends un peu à la folie furieuse. »