Gracefield: chalet en «A» sans électricité avec accès à l’eau

Les amoureux de la nature seront certainement charmés par cette petite cabane à vendre à Gracefield.

Courtoisie Stéphanie Gauvin

La propriété construite en 1975 est un point de rencontre idéal pour profiter de la nature environnante. Elle possède même un accès notarié au lac aux Cerises, qui se trouve à 1h15 d’Ottawa.

Le petit chalet est un projet parfait pour un bricoleur dans l’âme ou quelqu’un qui souhaiterait seulement acquérir un petit lopin de terre où se pauser durant la saison chaude.

Le chalet est isolé et possède un poêle à bois.

À l’extérieur, on retrouve deux différentes bâtisses. La première abrite une petite chambre pour invité et la seconde est en fait une toilette sèche avec une douche extérieure.

On y retrouve également deux coins aménagés pour faire des feux.

À environ un kilomètre de marche se trouve un lac où les futurs propriétaires pourront faire canot et kayak en toute tranquillité.

Notez que le chalet ne possède pas d’installation septique ni d’alimentation en eau et n’a pas non plus accès à l’électricité!

C’est Stéphanie Gauvin de Gauvin Immobilier Inc. qui s’occupe de la vente. La propriété est affichée au coût de 40 000$.

