Granby: charmant cottage situé sur un magnifique terrain

Un charmant cottage situé sur un magnifique terrain de 32 000 pieds carrés vient de faire son apparition sur le marché.

Au cœur des Cantons-de-l'Est et à quelques minutes du centre-ville de Bromont, cette propriété construite en 2010 est idéale pour les personnes qui recherchent du clé en main.

Entièrement rénovée au goût du jour, c’est d’abord l’espace de vie à aire ouverte, inondée de lumière naturelle, qui saute aux yeux.

La cuisine colorée avec un îlot central et des comptoirs de quartz est dotée de plusieurs espaces de rangement.

Une salle de jeux est aménagée au rez-de-chaussée. C’est idéal pour ne pas avoir les petits dans les pattes!

Un total de trois chambres à coucher, dont une suite parentale se cachent dans la maison.

La salle de bain attenante à la chambre principale a de quoi faire envier les plus beaux hôtels du monde.

De son côté, le sous-sol fut entièrement aménagé et dispose d'un espace bureau d'une chambre et d'une salle de bain avec un espace laveuse et sécheuse.

La grande salle familiale possède un coin-bar idéal pour les personnes qui aiment recevoir et s’adonner à la mixologie à temps perdu. Les futurs propriétaires risquent d’adopter bien vite cet espace.

La cour arrière risque d’en séduire plusieurs. Avec un sublime aménagement paysager, une piscine creusée, un gazebo et une cuisine d'été, tout y est pour passer du temps de qualité entre amis en été.

Situés près du village de Bromont, les futurs propriétaires seront à proximité de restaurants, terrasses, boutiques, marchés, montagnes de ski et parcours de golf.

C’est Marie-Piers Barsalou et Johanne Meunier de Sotheby’s International Realty Québec qui s'occupent de la vente. Le prix demandé est de 699 000$.