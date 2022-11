Joel Armia, l’homme de peu de mots

ST. LOUIS | Joel Armia ne sera jamais le plus volubile des athlètes. Il aurait possiblement été un joueur étoile à Fais-moi un dessin ou MiMéMo.

Lundi, après l’entraînement du Canadien, il a résumé, en à peine 75 secondes, la joie qu’il avait de revenir dans la formation, ses impressions sur le début de saison du Tricolore et son appréciation du jeu de Juraj Slafkovsky.

« C’était plaisant de revenir au jeu samedi », a indiqué Armia, refusant de lever le voile sur la blessure qui l’a forcé à l’inactivité depuis le début de la campagne.

Un coup de Norris

Selon certaines séquences vidéo, il aurait été blessé en recevant un coup de bâton accidentel de Josh Norris, lors du match préparatoire du 4 octobre, au Centre Bell, face aux Sénateurs.

C’est donc depuis la passerelle qu’il a assisté aux huit premiers matchs du Tricolore. Un début de saison auquel le Tricolore a ajouté une victoire, samedi, portant son dossier à 5-4-0.

Disons que personne ne s’attendait à ce genre de départ. Sauf les principaux acteurs, incluant Armia, bien sûr.

« Ça ne me surprend pas du tout, car on a une bonne équipe, a souligné Armia. J’aime tout de cette équipe. C’est un bon groupe de joueurs. Il y a des travaillants, des joueurs habiles. Un peu de tout. »

Un retour progressif

Et Slafkovsky ?

« C’est un très bon joueur. »

Pour ce retour au jeu, le grand finlandais a foulé la glace pendant 17 min 7 s. Il a obtenu une présence lors de l’une des deux supériorités numériques des Blues, se trouvant sur la glace pour le deuxième but de la soirée de Jordan Kyrou.

On peut parler d’un retour progressif somme toute réussi pour l’attaquant de 29 ans.

« J’ai bien aimé son premier match. Army, c’est un gars avec un gros gabarit et plusieurs aptitudes. Tu peux te fier à lui, a indiqué Martin St-Louis. En plus, il a presque marqué un but en troisième période. »

Joel Edmundson était encore à son poste, affublé d’un chandail bleu marine le soustrayant à tout contact. Pas plus de détails ont circulé sur l’état de santé du défenseur, blessé au bas du dos depuis le tout début du camp d’entraînement.