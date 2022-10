La preuve que nous en sommes capables

C’est officiel, le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine qui relie la Rive-Sud de Montréal à la métropole sera en construction majeure pour les trois prochaines années.

Avec les voies réduites, une vers la Rive-Sud et deux qui mènent à Montréal, les automobilistes qui empruntaient ce chemin devront user de patience ou encore d’imagination pour continuer d’utiliser cette route.

Comme plusieurs personnes cette semaine, je me suis sentie déstabilisée, moi qui utilisais souvent ce chemin pour aller voir ma famille à Longueuil. Mais rapidement, j’ai vu cette contrainte se transformer en un monde de possibilités. Maintenant, je me réjouis de cette nouvelle. Pourquoi ?

Parce que je suis certaine que ce changement forcé d’habitudes nous prouvera que nous sommes réellement capables d’opter pour des solutions plus favorables pour l’environnement en matière de déplacement.

Pour la planète

Devant cette contrainte majeure, s’ils ne veulent pas trop perdre de temps dans le trafic, beaucoup d’automobilistes devront opter pour des moyens de transport collectifs. D’autres devront organiser leur horaire pour rester plus souvent à la maison et réduire leurs déplacements. Des gens iront sûrement jusqu’à déménager pour se rapprocher de leur lieu de travail. Certains feront du covoiturage.

C’est l’environnement qui va être content ! Et on a là la preuve qu’il est tout à fait possible de changer des habitudes bien ancrées.

Je souhaite seulement que de plus en plus d’automobilistes revoient leur choix de moyens de transport ou encore leur méthode de déplacement, et ce, même s’ils ne sont pas forcés de le faire pour économiser du temps.

En 2022, avec les changements climatiques qui se font de plus en plus ressentir, la cause environnementale devrait suffire pour inciter réellement les gens à revoir leurs habitudes de déplacement.

Je remercie les travaux du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Ils nous démontrent, sans l’ombre d’un doute, que l’on est capables de se déplacer de façon plus verte.