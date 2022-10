L’avenir énergétique du Québec, c’est notre mission à tous et à toutes!

Chaque petit geste compte! C'est un véritable effort collectif dont nous avons besoin pour obtenir des résultats concrets concernant l'avenir énergétique du Québec. Nous devons tous et toutes ensemble nous mobiliser pour réussir notre transition énergétique.

C'est avec cette volonté en tête qu'Hydro-Québec a lancé au printemps 2021 l'initiative Énergie en commun, afin de découvrir les ambitions des Québécois et des Québécoises pour la création d'un avenir durable.

Pour y arriver, une consultation citoyenne à grand déploiement a permis de répertorier les enjeux énergétiques les plus importants aux yeux de la population afin de prendre les moyens nécessaires pour concrétiser leurs rêves collectifs.

27 000 Québécois et les Québécoises ont participé à la consultation, et plus de 15 000 idées ont émergé. Les résultats de la consultation ont été séparés en 16 catégories (ou rêves) parmi les trois chantiers proposés pour transformer le Québec – trois ambitions sur lesquelles Énergie en commun a choisi de se concentrer afin d'accélérer la transition énergétique. Les voici :

Économie verte: Transformer notre économie pour que la prospérité et la croissance des entreprises d'ici tiennent compte de l'environnement.

Mobilité durable : Favoriser des transports collectifs et individuels qui sont écologiques et accessibles à la grandeur du Québec.

Consommation responsable d'énergie : Réinventer notre façon de consommer l'énergie pour éviter de la gaspiller.

Vos projets verts voient le jour

Les Québécois et les Québécoises ont parlé, Hydro-Québec a agi ! C'est ainsi que l'initiative Énergie en commun a généré plusieurs projets – inspirés par vos idées et qui ont tous en commun d'appuyer la transition énergétique du Québec –, visant principalement à réduire nos émissions de gaz à effet de serre (GES). En effet, les changements climatiques nous obligent à modifier notre façon de consommer et d'agir.

Parmi les projets sélectionnés, en voici deux dignes de mention :

Les serres de La Vallée du Moulin

Hydro-Québec a choisi d'appuyer des partenaires qui testent des technologies innovantes pour rendre l'économie encore plus verte. Dans le cas des serres de La Vallée du Moulin, une petite entreprise familiale qui cultive des figues en Estrie, leur objectif est d'innover afin de mieux consommer l'énergie et d'accroître l'autonomie alimentaire du Québec. Bref, pour une agriculture locale à l'épreuve des saisons !

Le Lab Hydro

L'un des principaux enjeux soulevés en matière de mobilité durable est la difficulté d'accès aux bornes de recharge pour les personnes n'ayant pas d'accès à la maison. Ainsi, en créant le Lab Hydro, Hydro-Québec a lancé une démarche d'innovation, en collaboration avec des partenaires, pour trouver des solutions concrètes afin de soutenir l'électrification des transports. Des projets pilotes seront bientôt annoncés pour faciliter l'accès aux bornes de recharge aux usagers et usagères présents et futurs.

C'est en marchant tous et toutes dans la même direction que nous arriverons collectivement à changer nos habitudes énergétiques. Et pour nous épauler, Énergie en commun mettra en place des projets et des solutions pour consommer notre énergie de façon responsable. Ensemble, bâtissons le Québec énergétique de demain!