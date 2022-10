Le pdg du port de Montréal se dit inquiet

Le pdg de l’Administration portuaire de Montréal (APM), Martin Imbleau, s’est dit «inquiet» ce midi des conséquences potentielles de la fermeture partielle du tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine pour les trois prochaines années.

«On est inquiet. Mais ce n’est pas tant pour le port, mais [parce que] ce sont les biens et commodités essentielles de tout le Québec et de l’Ontario. On n’est pas inquiet du Port, pour nos opérations. C’est vraiment pour l’écosystème [qu’on l’est]», a-t-il déclaré ce midi, devant les membres du Cercle canadien de Montréal.

Ce dernier précise que 35% des camions de marchandise circulant en provenance ou à destination du port de Montréal utilisent le pont-tunnel Hippolyte-Lafontaine.

Le port accueille 2 500 camions de marchandise quotidiennement. Le va-et-vient de ces camions à destination ou en provenance du port représente, selon l’APM, un peu plus de 1600 passages quotidiens dans le tunnel, soit 2% de l’ensemble du trafic routier de cette infrastructure stratégique.

Les travaux de remplacement du tunnel Hippolyte-Lafontaine ont débuté ce matin et perdureront pour une période minimale de trois ans. Une situation qui, dit-on, risque de provoquer des embouteillages monstres sur l’ensemble du réseau routier de la région métropolitaine de Montréal, le poumon économique de la province.

