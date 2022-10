L’opération Scorpion 20 ans plus tard

Vingt ans après l’opération Scorpion, un livre nous plonge avec l’enquêteur principal au dossier dans les coulisses de l’enquête sur la prostitution juvénile qui a fait trembler Québec et qui a changé les méthodes, même si beaucoup de travail reste à faire aujourd’hui.

Ancien enquêteur du SPVQ, Roger Ferland a accepté l’invitation de la criminologue Maria Mourani à se replonger dans les souvenirs de ce qu’il qualifie d’enquête la plus difficile de sa carrière.

En 2002, Scorpion a fait les manchettes en raison de son caractère choquant.

Tout y était : des jeunes filles victimes de proxénètes liés au crime organisé, des clients connus et puissants comme l’animateur de radio Robert Gillet, des fuites médiatiques, des rumeurs juteuses qui ont alimenté le cirque qui a duré plusieurs mois.

Roger Ferland a ressenti un certain vertige en s’y replongeant.

« [...] Par moments, ça m’a causé des flashs-back, des post-traumas d’événements que je revivais en lisant mes cahiers de notes. J’ai replongé dans les émotions du moment et je ne cacherai pas que c’était difficile », confie le policier, affirmant que même si on voudrait que nos policiers soient des « Robocops », il était impossible de demeurer insensible à ce qu’ont vécu ces jeunes filles.

Faire œuvre utile

C’est d’ailleurs cette histoire que raconte Opération Scorpion : Les dessous de la plus grande enquête sur la prostitution juvénile au Québec, publié cette semaine.

L’histoire de l’immense toile d’araignée qu’avaient tissée les proxénètes autour des jeunes victimes. L’histoire de ce premier jalon d’une lutte qui dure encore aujourd’hui. En revenant sur les méthodes d’enquête, d’entrevue et sur les modus operandi, le duo d’auteurs veut faire œuvre utile.

« Je souhaite que ça serve pour les prochains intervenants, que ce soit policiers, parents, intervenants sociaux. Je veux que ça soit une autre brique pour consolider ce mur-là », lance l’ex-

enquêteur, maintenant enseignant en techniques policières au Cégep Garneau.

Parce que le fléau existe toujours, insiste Maria Mourani. « Malgré le tremblement de terre de Scorpion, la mémoire humaine est courte, et il faut rappeler que le problème, il est toujours là », soutient la criminologue et ex-députée fédérale.

Dure réalité

Le livre aborde sans filtre cette réalité dure, mais importante à dévoiler. Ces méthodes d’enrôlement des jeunes filles qui auront permis au réseau démembré par Scorpion de prendre l’ampleur qu’il avait.

« C’est un dressage qui est fait où il y a un mélange entre violence, manipulation, charme, amour », déplore Mme Mourani.

Et Roger Ferland a été à même de voir à travers Scorpion et ses suites les ravages que ce travail de démolition des proxénètes peut faire.

« Ces jeunes filles-là, on les a brisées. Ils leur ont apporté un autre schème de pensée complètement par rapport à la réussite, au travail, à l’estime de soi. [...] Ce qui fait que peut-être 50 % y sont retournées après », regrette l’enquêteur, ajoutant que Scorpion avait malgré tout fait bouger les choses.

L’ENQUÊTE EN CHIFFRES

En cours du 19 septembre 2002 au 15 mai 2003

au 650 sujets vérifiés, rencontrés, interrogés, reliés

vérifiés, rencontrés, interrogés, reliés 200 entrevues auprès de jeunes filles et témoins

auprès de jeunes filles et témoins 61 jeunes filles identifiées comme victimes

identifiées comme victimes 86 mandats de perquisition et d’écoute électronique

de perquisition et d’écoute électronique 38 jours d’écoute , 27 000 conversations en 7 langues

27 000 conversations en 7 langues 150 appels reçus à la ligne citoyenne générant 900 informations à analyser

reçus à la ligne citoyenne générant 900 informations à analyser 6000 documents papier traités

papier traités 3 années de procédures judiciaires

de procédures judiciaires 41 condamnations criminelles

Extraits du livre

« Les 72 premières heures d’investigation seront déterminantes et révélatrices de la suite de cette enquête. Déjà, les policiers peuvent arrêter des proxénètes et des clients. Toutefois, l’histoire va se révéler bien plus complexe qu’elle n’en a l’air. Le désir d’aller plus loin et la volonté de mettre un terme à l’impunité permettront la mise sur pied de l’une des plus grandes enquêtes sur la prostitution juvénile au Québec. »

« Les prostitueurs et les proxénètes sont des rouages importants du système prostitutionnel. Ils sont les deux acteurs impliqués dans ce jeu de l’offre et de la demande. Lorsque plusieurs victimes en parlent, elles les décrivent comme des tueurs d’âme, car après être passées entre leurs mains, elles ne sont plus que l’ombre d’elles-mêmes. Bien pire que la mort, c’est ce qui meurt en elles pour le restant de leur vie. »

«Aujourd’hui, le sentiment d’injustice ne m’a toujours pas quittée. Je vis énormément de colère face à tout ce qui m’est arrivé. J’étais bonne à l’école. J’avais des rêves. Je rêvais d’être chanteuse, j’avais une belle voix. Ma vie a été détruite, et ces hommes continuent la leur comme si de rien n’était. [...] J’étais une enfant immature, trop jeune pour saisir les conséquences de mes gestes. En grandissant, j’ai compris le mal qu’ils m’ont fait. À vous raconter mon histoire, j’ai le goût de vomir. Je pleure encore souvent. »

– Témoignage de Rachel, l’une des victimes de la prostitution juvénile