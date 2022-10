Moisson Estrie attend plus de 30 000 demandes de dépannage alimentaire pour 2022

Moisson Estrie s'attend, pour 2022, à atteindre plus de 30 000 demandes de dépannage alimentaire, une augmentation certaine par rapport à l'an dernier.

Au-delà des demandes citoyennes, des organismes communautaires dépendent également des dons de la part d’organisations comme Moisson Estrie ou la Fondation Rock Guertin.

Moisson Estrie offre annuellement des dons en nourriture à plus d'une cinquantaine d'organismes communautaires, comme la Chaudronnée de l’Estrie ou La Grande table. L’an dernier, ces dons s’élevaient à plus de 9 millions $, soit un million de kilogrammes de denrées, mais n’étaient toujours pas suffisants pour répondre à la demande.

C’est que si la demande en denrées a augmenté auprès de la population, c'est aussi le cas pour les organismes communautaires qui bénéficient de ces dons. Par exemple, à la Grande table, le nombre de repas produits annuellement passera de 105 000 l'an dernier à plus de 140 000 cette année. Offrir des dons à la hauteur de cette demande représente donc un important défi pour Moisson Estrie.

«On aimerait partir tous les jours avec des camions bien plein pour respecter cette demande et aller devant les besoins des organisations. Ce n’est pas possible. On a des défis, mais il y a aussi des solutions, comme d’apprendre à travailler ensemble. Quand on dit travailler ensemble, c’est les organismes communautaires, mais aussi les décideurs publics», a expliqué Christian Bibeau.

La Chaudronnée de l’Estrie, située à Sherbrooke, offre tous les jours des repas aux moins nantis. Le coordonnateur François Lemieux a constaté, dernièrement, une baisse des quantités de denrées reçues et une difficulté d'approvisionnement pour certains produits.

«Depuis 2016, on n’achetait pratiquement plus de viande. Il faut maintenant en acheter de façon régulière, tout comme les pâtes alimentaires», a témoigné François Lemieux, qui précise que le budget annuel pour acheter des aliments, qui est de 42 000 $, devrait augmenter cette année conséquemment.

La Fondation Rock Guertin constate également cette augmentation des besoins chez la trentaine d'organismes qu'elle dépanne. Malgré tout, l'organisation a pris la décision de ne pas réduire la qualité ou la quantité des aliments donnés.

Plusieurs pistes de solution sont envisagées pour régler cette problématique. La création de groupes d'achats régionaux pour acheter de grandes quantités de nourriture à faible coût est sur la table.

Les dons monétaires font également une grande différence, puisque chaque dollar donné triple le pouvoir d’achat des organisations comme la Fondation Rock Guertin et Moisson Estrie.