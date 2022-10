Ottawa investit 15,9 millions $ pour le développement de la 5G

L’entreprise EXFO va recevoir un financement de 15,9 millions $ de la part du gouvernement du Canada pour le développement des télécommunications 5G.

Le financement permettra à l’entreprise de mettre en place un Centre d’excellence 5G et de créer 50 emplois spécialisés, la plupart à Montréal, d’après ce qu’a annoncé EXFO par voie de communiqué.

«Nous sommes ravis de recevoir ce financement du gouvernement fédéral, grâce auquel EXFO mettra à profit les technologies avancées de l'infonuagique, de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique pour accélérer le développement de solutions permettant de produire des données plus précises, et de prédire et détecter de façon automatisée les problèmes et les pannes dans les réseaux 5G», a déclaré Philippe Morin, PDG d'EXFO.

EXFO est une entreprise du secteur des communications qui regroupe des experts en matière de tests, de monitoring et d’analytique.

Le financement a été octroyé par Innovation, Sciences et Développement économique Canada dans le cadre de son Fonds stratégique pour l'innovation.

«Notre gouvernement continuera de promouvoir et d'accélérer la mise au point de solutions novatrices qui génèrent de la croissance économique et procurent des emplois aux Canadiens. [...] Nous soutiendrons toujours les technologies conçues ici même au pays et ferons en sorte que le Canada demeure un chef de file mondial dans ce domaine», a déclaré Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne.