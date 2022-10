Pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine: plus de congestion à prévoir ce soir vers la Rive-Sud de Montréal

Le Ministère des Transports du Québec (MTQ) prévoit davantage de congestion en fin de journée pour les usagers de la route qui empruntent l’unique voie du tunnel Louis-Hyppolite-La Fontaine vers la Rive-Sud de Montréal.

• À lire aussi: Tunnel La Fontaine: tout ce qu'il faut savoir sur le mégachantier

• À lire aussi: Pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine : des bouchons à Montréal causés par la fermeture

• À lire aussi: Navette entre Beloeil et la station Radisson: une traversée expresse, mais peu achalandée

«Ce soir, les gens vont devoir apprivoiser une nouvelle configuration des voies au retour vers la maison. Cette nouveauté va peut-être faire en sorte qu’il y aura plus de congestion», prévient Louis-André Bertrand, porte-parole du MTQ.

Ce dernier rappelle qu’il y a du trafic dans le pont-tunnel durant toute la journée. Toutefois, la situation risque d’être pire ce soir, en comparaison à ce matin. Notons que 120 000 véhicules empruntent chaque jour le tunnel souterrain.

«Il y a deux ans, ça prenait 10 min pour aller de l’échangeur Anjou au tunnel, indique M. Bertrand. Aujourd’hui, on est aux alentours de 35 min. C’est environ trois fois et demie de temps de plus.»

Capture d'écran, MTQ

Soyez prêts

«C’est sûr qu’il va définitivement y avoir beaucoup de trafic, et assez tôt, parce que c’est Halloween et ça risque de quitter un peu plus tôt pour ceux qui sont allés au bureau», confirme aussi Patrick Benoit, chroniqueur circulation à l’émission Salut Bonjour.

Bien que le réseau routier montréalais bénéficie aujourd’hui d’une brève accalmie, l’heure du retour à la maison sera généralement la pire au cours des prochaines années, puisqu’une seule voie est disponible dans le tunnel en direction sud.

«Le calcul est simple, évalue M. Benoit. C’est un principe de fraction. C’est sûr que ça va avoir des effets et l’heure de pointe risque de s’étirer pas mal», ajoute le chroniqueur, qui s’attend notamment à ce que cela se ressente sur d’autres liens comme le pont Jacques-Cartier.

«L’heure de pointe pour le retour à la maison pour les trois prochaines années va être, je pense, plus problématique que celle du matin», poursuit-il.

Capture d'écran, MTQ

Haute vitesse dans le tunnel

Le porte-parole du MTQ invite aussi les automobilistes au pied trop pesant à faire preuve de prudence dans le pont-tunnel Louis-Hyppolite-La Fontaine.

«Ils sont dans une voie unique en construction. Ils doivent réduire la vitesse à 50 km/h comme c’est indiqué. On n’avait pas des radars ce matin, mais on voyait avec les caméras des gens qui roulaient jusqu’à 100 km/h», mentionne Louis-André Bertrand.

Rappelons que le montant des amendes est doublé sur un chantier de construction.