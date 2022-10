Pornographie juvénile: un ex-avocat espère la clémence du juge

Un ex-avocat coupable d’avoir produit de la pornographie juvénile en filmant à leur insu trois adolescents a imploré le juge de lui accorder sa clémence, en le condamnant à une courte peine de prison de fin de semaine plutôt que 30 mois d’incarcération.

« Je sais que j’ai les outils et le support pour m’empêcher de récidiver. Je suis capable de contrôler le risque », a assuré Samuel Beaugé-Malenfant ce lundi au palais de justice de Montréal.

La tête basse, essuyant par moment des larmes, l’ex-avocat de 29 ans a longuement témoigné ce matin, en lien avec ses crimes commis dans un chalet en 2018. Il avait alors invité une famille dans un chalet, sans les prévenir qu’il avait placé une caméra-espion dans les toilettes, afin de filmer les trois ados du couple.

Voyeurisme

Soucieux de bien les filmer, Beaugé-Malenfant allait régulièrement replacer la caméra, mais il s’est finalement fait attraper.

« Le geste a été pensé, réfléchi, a plaidé Me Amélie Rivard de la Couronne en rappelant qu’il avait aussi plaidé coupable de voyeurisme. Ç’a été un cauchemar pour toute la famille. »

La plus jeune des victimes avait 11 ans. Elle vit de l’incompréhension, et craint que les images captées soient un jour vues par d’autres personnes.

« Un des enfants a honte d’avoir fait confiance à l’accusé », a rappelé la poursuite.

Confiance trahie

Ainsi, même si l’ex-avocat, qui a aussi été entraîneur de hockey, espère s’en sortir avec 90 jours de prison à purger de façon discontinue, la Couronne souhaite pour sa part une peine de 30 mois d’incarcération ferme. Car selon Me Rivard, il ne faut pas oublier l’abus de confiance de l’accusé envers les victimes, parents et enfants, et les conséquences qu’elles ont subies.

« Les parents ont été trahis par une personne en qui ils avaient confiance, a-t-elle plaidé. Il y a un lourd sentiment de culpabilité. »

Beaugé-Malenfant, de son côté, a témoigné en affirmant avoir été ostracisé, perdant d’un coup tout son cercle social à la suite de la médiatisation des accusations. Il a également quitté le Barreau, par crainte d’une radiation.

« J’ai perdu beaucoup, a-t-il dit. Moi qui avais un cercle d’amis assez grands, du jour au lendemain, je n’avais plus de lien avec personne. »

Il a toutefois juré s’être repris en main, suivant entre autres des thérapies.

« Il a longuement parlé, ses regrets sont directement reliés aux conséquences sur lui-même, il parle moins des victimes », a toutefois noté la Couronne.

Plus bas que le minimum

Beaugé-Malenfant faisait initialement face à 38 accusations pour avoir filmé une vingtaine d’adolescents, mais cette preuve a été exclue en raison d’atteinte à ses droits constitutionnels.

Il avait toutefois plaidé coupable en lien avec l’événement au chalet. La peine minimale est normalement d’un an pour la production de pornographie juvénile, mais il espère convaincre le juge Érick Vanchestein que cet article du Code criminel devrait être déclaré inconstitutionnel dans son cas.