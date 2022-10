Quatre nouveautés au menu de Vrai en novembre

Vrai va proposer à ses abonnés, en novembre, des chicanes d’héritage, des courses d’accélération, un retour sur la rivalité Canadien-Nordiques et l’histoire du missionnaire Alexis Joveneau, qui a abusé de nombreux Innus sur la Basse-Côte-Nord.

La série «Chicanes d'héritage», qui débarquera sur la plateforme dès mardi, s’intéressera à des histoires de succession inspirées de faits réels et ayant mal tourné. Des spécialistes mettront le tout en perspective en parlant du processus testamentaire. «Parler de mort, d’argent et d’héritage n’est pas facile et empreint d’une lourde charge émotive. Pourtant, en apprendre sur le sujet et mieux saisir l’impact de nos décisions aident à améliorer le déroulement successoral et préserver les relations humaines», a-t-on expliqué dans un communiqué.

Une semaine plus tard, le 8 novembre, ce sera au tour de la série documentaire «Face au diable de la Côte-Nord» de s’ajouter à l’offre de Vrai. Magalie Lapointe, Jani Bellefleur-Kaltush et Michel Jean déconstruiront l’œuvre d’Alexis Joveneau dans cette production tournée en grande partie sur la Basse-Côte-Nord. On relatera l’ascension du missionnaire qui jouissait d’un grand respect et qui a chuté de son piédestal. «Vingt-cinq ans plus tard, la douleur et le temps ont finalement eu raison de l’omerta et ont délié les langues», a-t-on précisé.

Le 15 novembre, on découvrira la famille Landry à l’aube d’une autre saison de courses d’accélération dans «La vitesse dans le sang». Il sera question de bolides qui roulent à fond de train, jusqu’à près de 400 km/h. «Ne reste plus qu’à voir ce qu’ils ont dans le ventre. Mais, la route est semée d’embuches et la compétition s’annonce des plus féroces. Avec l’arrivée de nouveaux moteurs plus puissants que jamais, et l’aide de leurs précieux mécanos, les Landry sont prêts à tout pour faire leurs places dans le grand livre d’histoire de la course au Québec», a-t-on souligné.

Enfin, le 29 novembre Vrai nous replongera dans les années de grande opposition entre Montréal et Québec dans «Canadiens Nordiques – La rivalité». Pendant 15 ans, les Québécois étaient campés dans un camp s’opposant à l’autre, tant au niveau économique, social que politique. «Les Nordiques et [le Canadien], cousins et ennemis, se sont influencés, bousculés, stimulés. Leur dynamique a investi l’ADN québécois. Bagarres, médias survoltés, victoires miraculeuses, départ crève-cœur. Une série qui raconte une histoire peut-être pas encore terminée», a-t-on dit pour nous mettre l'eau à la bouche.