Saguenay: Augmentation pour les pourvoyeurs qui offrent la location de cabanes à pêche

Les pourvoyeurs des villages de pêche blanche dans l’arrondissement de La Baie, à Saguenay, s'attendaient déjà à écoper d'une hausse des tarifs, mais la Ville les a surpris en leur infligeant aussi une autre grosse augmentation pour leur permis.

• À lire aussi: La chasse à l’orignal est victime de son succès

• À lire aussi: Sauvetage d’un site archéologique menacé

• À lire aussi: Les aires marines protégées peuvent aussi être bénéfiques pour les pêcheurs

Les entreprises qui offrent la location de cabanes à pêche sont en colère. Cet hiver, elles devront affronter deux hausses. La première augmentation, de 65 $, vise à payer l'emplacement de la cabane à pêche. La deuxième hausse, de 200 $, concerne quant à elle le permis de location pour chaque cabane.

«La surprise, c'est la deuxième augmentation, c'est la Ville de Saguenay qui taxe les locateurs de cabanes. C'est une augmentation de 147 % cette année. C'est 13 000 $ supplémentaire pour nous», a confirmé la propriétaire de Pêche Avetures Saguenay, Mélanie Davis-Lavoie.

«C'est une grosse activité pour les familles durant l'hiver. On va perdre ces petites familles-là. Si les cabanes coûtent deux fois plus cher, ils vont changer d'activité», craint pour sa part Marc-Olivier Noël, propriétaire de L'aventure de l'ours noir.

Les entreprises aimeraient que la Ville rectifie le tir. «On répond souvent utilisateur-payeur, mais nous n'avons pas plus de services. Nous sommes déneigés comme tout le monde, nous aimerions nous asseoir et en parler. On se demande si ça vaut la peine. La saison est courte, c'est là-dessus qu'on doit trouver un terrain d'entente», a expliqué Mme Davis-Lavoie.

La Ville a justifié sa décision en invoquant les coûts croissants du déneigement.

«Nous avons eu des augmentations pour le déneigement et la glace. Nous avons une augmentation de 100 000 $. Donc malheureusement, c'est l'utilisateur-payeur», a expliqué le conseiller municipal Martin Harvey.