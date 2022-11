Trafic du tunnel: «À date, c’est pas si pire», constate Geneviève Guilbault

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, juge que la première journée de fermeture partielle du tunnel Louis-H.-La-Fontaine, à Montréal, ne s’est pas trop pas déroulé.

«À date, honnêtement, c’est pas si pire», s’est exclamé Mme Guilbault en faisant le point en fin de journée sur les ondes de LCN. «Ce matin, somme toute, ç’a bien été aussi.»

«C’est la première journée. On est lundi. Les gens télétravaillent plus le lundi et le vendredi. En plus, c’est l’Halloween. Il y a peut-être des gens qui sont dans la préparation des costumes, qui ne voulaient pas revenir trop tard pour passer l’Halloween», a toutefois tempéré la ministre.

Les prochains jours devraient permettre de mieux estimer l’impact réel de la fermeture de la moitié des voies du tunnel. Aucune mesure supplémentaire d’atténuation n’est cependant prévue pour le moment, quitte à corriger le tir plus tard, a souligné la politicienne.

En parallèle, la ministre était encouragée de constater qu’une partie des automobilistes ont choisi de troquer leur voiture pour le transport en commun.

«Je m’attends à ce qu’il y ait de plus en plus de gens qui utilisent le transport collectif. Il y a quand même eu une hausse d’achalandage dans les trois sociétés de transport. C’est la bonne nouvelle, mais il y a encore beaucoup de place, et dans les stationnements incitatifs aussi», a fait valoir Mme Guilbault en faisant allusion à la Société de transport de Montréal, au Réseau de transport de Longueuil et à Exo.

Le défi demeurera, au cours des prochains jours, d’inciter encore plus de personnes à délaisser l’auto-solo pour opter pour d’autres solutions, comme le covoiturage, le transport en commun ou des navettes gratuites mises en place par Exo, a poursuivi la ministre.