Trois-Rivières: la STTR offre de bonifier le salaire de ses chauffeurs

La Société de transport en commun de Trois-Rivières (STTR), en Mauricie, a pris l'initiative d'offrir à ses employés syndiqués d'augmenter leurs salaires pour compenser les impacts de la forte inflation actuelle.

L'entreprise est disposée à rouvrir la convention collective qui ne doit venir à échéance qu'en 2024.

Alors que la hausse du coût de la vie se situe autour des 8 %, la hausse annuelle du salaire des 130 employés de la STTR, principalement des chauffeurs, se situe à 1,9 %.

La démarche vise à répondre à l'inflation, mais aussi à favoriser le recrutement et à la rétention du personnel.

Cette démarche de la STTR tombe au moment où la ville conduit un très difficile exercice de préparation budgétaire pour 2023. Or la part de la ville dans le budget du transport en commun atteint les 40 %, soit près de 10 millions $ annuellement.

«On va se donner la marge de manœuvre. Pour nous, ce qui est le plus important, c'est le bien-être de nos employés et faire en sorte qu'ils soient heureux et contents et qu'on puisse garder notre personnel pour donner un meilleur service à notre clientèle», a expliqué Michel Byette, président de la société de transport.

Que des employés réclament un ajustement salarial est un phénomène de plus en plus courant, mais il est plus rare que l'idée vienne d'un employeur. «C'est peu fréquent actuellement parce que l'inflation et la pénurie de main-d'œuvre n'ont pas encore marqué tous leurs impacts dans l'entreprise, mais c'est une tendance qui est émergente», a analysé Jean-Claude Bernatchez, professeur universitaire en relations de travail.

Le syndicat n'en demeure pas moins prudent. Une séance exploratoire a déjà eu lieu. Avant de mettre en route la machine à négocier, le syndicat veut être certain que la STTR a les moyens de ses ambitions et qu'il y aura de l'argent neuf sur la table.