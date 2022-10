Un missile russe abattu par l'Ukraine tombe en Moldavie

Les débris d'un missile russe abattu par les forces de Kyìv sont tombés lundi sur un village moldave frontalier de l'Ukraine, a annoncé Chisinau, faisant état de dégâts matériels, mais pas de victimes.

«Un missile abattu par la défense antiaérienne ukrainienne est tombé à l'extrémité nord de la localité de Naslavcea en République de Moldavie, près de la frontière avec l'Ukraine», a déclaré le ministère moldave de l'Intérieur dans un communiqué.

«Pour le moment, aucune victime n'est signalée, mais les fenêtres de plusieurs habitations ont été détruites», a-t-il ajouté. «La zone d'impact a été scellée et une équipe du ministère de l'Intérieur est sur place pour procéder à une évaluation» de la situation, selon la même source.

Le ministre moldave des Affaires étrangères, Nicu Popescu, a, lui, annoncé l'expulsion d'un diplomate russe en signe de protestation contre «l'intensification des attaques de la Russie contre l'Ukraine, qui a de graves répercussions sur la Moldavie».

«L'ambassadeur de Russie a été convoqué plus tôt dans la journée et a été informé de notre décision de déclarer un diplomate russe persona non grata», a-t-il écrit sur Twitter.

Ces déclarations interviennent alors que l'Ukraine a rapporté lundi avoir fait face à une «attaque massive» de Moscou avec des dizaines de missiles tirés contre ses infrastructures énergétiques.

La chute de débris sur la Moldavie illustre les risques que fait peser l'invasion de l'Ukraine par la Russie sur ce petit pays de 2,6 millions d'habitants candidats à l'entrée dans l'Union européenne et qui subit de plein fouet les répercussions de la guerre.

Le 10 octobre, la Moldavie avait dénoncé la violation de son espace aérien par trois missiles de croisière russes tirés en direction de l'Ukraine par des navires en mer Noire.