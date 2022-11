Un moment féérique vers Montréal

Pendant les années de réfection du pont-tunnel, pourquoi ne pas passer PAR-DESSUS en naviguant sur le fleuve ?

Un Madelinot à l’accent chantant, Alain Arseneault, pilote le Volkerak, un 47 places qui assure la navette gratuite entre Boucherville et le quartier de Tétreauville, à Montréal.

Pour le départ de 7 h 15, nous sommes 14 passagers.

« Je déteste le transport en commun, j’évite l’autobus, mais le bateau, c’est autre chose ! » s’exclame Chantale, une éducatrice spécialisée qui vit à Varennes et qui a stationné sa voiture près du quai.

« Mes amis me font des blagues de La croisière s’amuse, et, oui, ça m’amuse beaucoup de faire du bateau une heure par jour ! »

Le débarcadère du parc Bellerive n’est proche d’aucune station de métro. Trois passagers ont des vélos à bord. L’un utilise une trottinette électrique. Pour ma part, ce sera BIXI.

« C’est magnifique le bateau pendant le lever du soleil » me dit Danielle, une enseignante du Collège Ville-Marie, adepte de la navette fluviale depuis plus d’un an.

« Le bateau met 30 minutes à sortir de l’île, comparativement à l’heure et demie que ça pouvait me prendre en auto ! » me dit Pierre-Luc Blanchette, proprio de la boucherie AAA Gourmet.

« J’aime mieux arriver oxygénée au travail que sacrer dans le trafic ! » me dit Isabelle, une enseignante qui supervise le stage de physiothérapie à l’hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine.

Elle boit son café et prend le petit déjeuner à bord.

Nos compagnons de traversée se réjouissent du spectacle du soleil levant.

« Je ne comprends pas pourquoi si peu de gens utilisent la navette », dit Danielle.

Moi non plus !

Les départs sont aux 45 minutes de 6 h 30 à 19 h 15 à partir de Boucherville vers Montréal (de 10 h 15 à 18 h 30 la fin de semaine) et de 7 h 15 à 20 h de Montréal vers Boucherville (de 11 h à 19 h 15 la fin de semaine) Info : navark.ca