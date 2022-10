Un sexagénaire périt dans une embardée à Lacolle

Un Ontarien de 66 ans qui a fait une embardée à Lacolle, en Montérégie, dans la nuit de samedi à dimanche, a finalement succombé à ses blessures.

L’accident est survenu vers 2h45, lorsque le conducteur du véhicule a fait une sortie de route pour aller percuter un arbre, avant que le véhicule ne prenne feu.

La victime qui était seule à bord a été extirpée du véhicule grâce à des pinces de désincarcération, selon la Sûreté du Québec (SQ).

Le sexagénaire qui a été transporté dans un état critique en centre hospitalier où il a succombé à ses blessures, a indiqué une porte-parole de la SQ.

Un policier en enquête-collision a été dépêché sur place pour analyser la scène et tenter de mieux comprendre les causes et les circonstances de cette embardée mortelle.