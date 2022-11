1992 ou la fin d’un PLQ

Le caucus du Parti libéral du Québec fait actuellement penser à l’émission d’Occupation double tant il est secoué par les querelles internes.

Une des causes immédiates : la direction opportuniste, impulsive – et souvent erratique – de sa cheffe Dominique Anglade.

Mais les racines des déboires actuels du plus vieux de nos vieux partis sont, à mon avis, bien plus profondes. Elles plongent entre autres, selon moi, dans un événement s’étant produit un 26 octobre, il y a 30 ans : un référendum constitutionnel.

Une consultation unique dans l’histoire du Dominion. Elle n’a nullement été rappelée. Encore moins commémorée. Je me demande même si elle a réussi à faire son chemin dans quelque éphéméride. Une exception, peut-être : Jean-François Lisée a, dans Le Devoir (19 octobre), consacré un texte magistral à ce qu’il a qualifié de « référendum refoulé ».

Substance

La question à laquelle 57 % des Québécois ont répondu « Non » (ce fut aussi « NON » à 60 % dans le Rest of Canada, mais pour des raisons différentes...) était relativement simple : « Acceptez-vous que la Constitution du Canada soit renouvelée sur la base de l’entente conclue le 28 août 1992 ? »

L’entente en question, soumise à l’approbation du peuple, avait été conclue entre les premiers ministres à Charlottetown. Elle visait à sortir le Dominion de l’impasse créée par le rejet, en 1990, de l’Accord du lac Meech. Lequel devait réparer le coup de force constitutionnel de 1982, le rapatriement sans le Québec piloté par Pierre Elliott Trudeau.

Durant cette campagne électorale, le camp du Oui, au Québec, était dirigé par le chef du Parti libéral du Québec, Robert Bourassa. Celui du Non, par le chef péquiste Jacques Parizeau.

À noter : sous le parapluie du NON (donc avec Parizeau), on retrouvait (pour des raisons diamétralement opposées) les libéraux fédéraux, Jean Chrétien au premier chef. Pierre Elliott Trudeau était sorti de sa retraite pour publier le pamphlet, Ce gâchis mérite un gros NON.

PLQ et PLC étaient en opposition totale. Il n’y avait là rien de nouveau. De Georges-Émile Lapalme dans les années 1950 à Robert Bourassa en 1992, en passant par Jean Lesage et Claude Ryan, le Parti libéral du Québec prôna le « fédéralisme renouvelé ».

Une réforme complète de la loi fondamentale du Dominion afin d’offrir un accommodement à la Nation québécoise. Pour lui permettre, grâce à la reconnaissance constitutionnelle de son statut national entre autres, d’exister, de se développer.

Mais à partir de sa défaite du 26 octobre 1992, le PLQ s’est « écrasé » (expression célèbre de Diane Whilemny, une fonctionnaire de haut rang dont le commentaire sur la conduite de Bourassa à la conférence de Charlottetown avait été enregistré à son insu).

Depuis, le PLQ des Daniel Johnson, Jean Charest et Philippe Couillard s’est réfugié dans la facilité : pour gagner, suffisait de brandir l’épouvantail souverainiste.

Le fédéralisme renouvelé ? Le « fruit n’est pas mûr ». À force de rendre tabou ce sujet, le PLQ l’a oublié. Son idée du Québec est désormais une pâle copie de celle du Parti libéral du Canada, dont nombre de ses recrues actuelles sont d’ailleurs issues. D’où ses allures actuelles de Parti Égalité 2.0.