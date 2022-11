LACOMBE (née Valade)

Pierrette



À Terrebonne, le 27 octobre, à l'âge de 91 ans, est décédée Pierrette Valade, épouse de feu Jean-Jacques Lacombe, mère de feu François et de feu Jean-Pierre.Elle laisse dans le deuil ses enfants Danielle, Michel, Joanne et Jean-Marc, ses huit petits-enfants et ses six arrière-petits-enfants, son frère et ses soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele jeudi 3 novembre de 10h à midi et de 13h à 17h.Un service religieux sera célébré en l'église St-François-de-Sales, 7070 boul. des Mille-Iles, Laval, à une date ultérieure.