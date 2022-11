BENNY, Agathe, s.s.a.

Soeur Marie Félix-de-Nantes, s.s.a.



À La Maison d'Esther, Lachine, le 26 octobre 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée soeur Agathe Benny, s.s.a. Originaire de Saint-Félix-de-Valois, elle était la fille de feu Georges Benny et de feu Éva Bellerose.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, ses soeurs : Denise (Patrick Morin), Luce (feu Pierre Morin), sa belle-soeur : Mariette Plante (feu René Benny), Robert Venne (feu Gaston Benny) et plusieurs neveux et nièces.Les funérailles auront lieu à la chapelle de747 Avenue Esther-Blondin, Lachinele jeudi 3 novembre 2022 à 13h30.La famille sera accueillie à partir de 12h30.