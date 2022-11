GINGRAS, Lise



À Beloeil, le 28 octobre 2022, à l'âge de 72 ans, est décédée Lise Gingras.Elle laisse dans le deuil ses enfants Francis (Elizabeth) et Frédéric (Sophie), ses frères Pierre, Jacques et Jean, ses petits-enfants Yohan, Raphaël, Maxime et Samuel ainsi que de nombreux parents et amis.Un hommage sera rendu en privé.