SHEDLEUR, Richard



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Richard Shedleur survenu le 16 octobre 2022 à l'âge de 77 ans.Outre son épouse Pierrette Gravel, il laisse dans le deuil ses enfants Martine (Claude Gignac), Judith et Simon, ses petits-enfants Raphaël, Célia, Émilie, David et Nicolas, son frère Robert Shedleur et son épouse, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera vendredi le 4 novembre 2022 de 19h à 22h ainsi que samedi le 5 novembre de 9h à 12h au complexe funéraireUne cérémonie suivra à 12h.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer.societederecherchesurlecancer.ca