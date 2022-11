Crave: une 4e saison pour «Canada’s Drag Race: que la meilleure gagne»

Une quatrième saison de «Canada’s Drag Race: que la meilleure gagne» vient d’être commandée par Crave.

Produite par Blue Ant Studios, en partenariat avec Crave et World of Wonder, la série est à la recherche de drags qui vivront cette aventure haute en couleur. Les auditions sont maintenant lancées et les candidatures peuvent être acheminées en ligne [canadasdragracecasting.com]. Il faut être âgé de 19 ans ou plus en date du 1er novembre 2022 ainsi qu’être citoyen canadien ou résident permanent.

Rappelons que les trois premières saisons de «Canada’s Drag Race: que la meilleure gagne» sont disponibles intégralement sur Crave. Quant à la compétition en six épisodes «Canada’s Drag Race: Canada vs. The World», en version sous-titrée en français, elle sera disponible à compter du 18 novembre prochain sur la plateforme de Bell Média. Rita Baga, qui a été finaliste de la première saison de «Canada’s Drag Race» et qui poursuit sa tournée «Créature», sera de la partie.