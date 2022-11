Décès de l'un des acteurs de «Slap Shot»

L’acteur Andrew Duncan, que certains cinéphiles ont pu connaître dans le film-culte «Slap Shot», est décédé lundi.

Le quotidien «Chicago Sun-Times» a confirmé la nouvelle le lendemain. Son âge n’a pas été précisé.

Né à New York, Duncan est connu pour son rôle dans «Slap Shot», sorti en 1977, dans lequel il incarne Jim Carr, un descripteur de matchs à la radio. On peut ainsi le voir en train de commenter les pitreries des Chiefs de Charlestown sur la patinoire.

Le film dont la traduction québécoise restera un classique incontournable auprès des amateurs de films de sports montre les «exploits» de Reggie Dunlop (feu Paul Newman) et des célèbres frères Hanson (Jeff Carlson, Steve Carlson et David Hanson) qui terrorisent leurs rivaux ainsi que les partisans de la foule ennemie par leurs gestes et coups plutôt discutables.

Outre «Slap Shot», Duncan a joué dans plusieurs autres œuvres cinématographiques et a été l’une des premières figures de la revue théâtrale «The Second City» à Chicago, en 1959.