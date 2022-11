Essai éclair des modèles les plus attendus pour 2023!

À l’occasion du North American Car And Truck of The Year (NACTOY), Antoine Joubert s’est rendu à Ann Arbor au Michigan pour mettre à l’essai les nouveautés les plus attendues pour 2023.

De retour de son périple, il a partagé ses premières impressions des Lordstown, Ford F-150 Lightning Pro, Toyota GR Corolla et Audi Q4 e-tron avec Germain Goyer et les auditeurs à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio.

Une camionnette électrique inconnue jusqu’à ce jour

Une entreprise américaine a racheté l’ancienne usine de General Motors, à Lorsdtown, où était assemblée la Chevrolet Cruze. Ayant emprunté le nom de la ville où l’usine est située, ce nouveau constructeur automobile a conçu une camionnette entièrement électrique à vocation commerciale.

« Il s’agit d’une camionnette pleine grandeur à cabine multiplace à caisse de 6,5 pieds. À bord, c’est une finition utilitaire. [...] Elle est dotée d’une batterie de 108 kWh et l’autonomie est de 350 kilomètres environ. [...] C’est rudimentaire à la conduite. Tu entends beaucoup de bruit de route. Il y a es vibrations. Tu as l’impression d’un véhicule américain avec un niveau de raffinement limité », laisse savoir Antoine.

Hélas, il n’est pas prévu pour le moment que ce constructeur commercialise ses véhicules au Canada. Il n’est vendu que dans trois états américains.

Le Ford F-150 Lightning convaincant avec la petite batterie

Avec le F-150 Lightning, Ford propose un choix de deux batteries dont la capacité est de 98 et 131 kWh. Antoine Joubert a eu l’opportunité de comparer les deux et sa préférence est on ne peut plus claire.

« J’en arrive à la conclusion qu’il y a un juste milieu entre le poids supplémentaire que viennent ajouter une plus grosse batterie dans un véhicule et l’économie de poids qui te permet d’obtenir un meilleur rendement avec une petite batterie. Il y a 800 livres entre un F-150 Lightning Pro et un Lightning Platinum. Le comportement routier est nettement à l’avantage du modèle Pro », confie Antoine.

Il prédit que le Ford F-150 Lightning remportera le prix du camion de l’année.

Toyota GR Corolla : une compacte sportive impressionnante

Troisième membre de la famille GR, cette déclinaison on ne peut plus sportive de la Corolla est la seule à être une véritable Toyota à 100%. Rappelons que la GR Supra et la GR 86 ont respectivement été développées en partenariat avec BMW et Subaru.

« C’est une auto dont le look est magnifique. La voiture est courte, trapue et les voies sont élargies. Elle a du caractère et ça me plaît. Elle a un moteur turbocompressé à trois cylindres, une boîte manuelle et quatre roues motrices en plus d’un différentiel à glissement limité. C’est une machine impressionnante, mais son intérieur déçoit », mentionne Antoine au sujet de cette nouvelle bombinette qui entend rivaliser avec les Volkswagen Golf R et Honda Civic Type R.

Audi Q4 e-tron : bien plus qu’un Volkswagen ID.4 endimanché

À sa gamme de véhicules électriques, Audi ajoute un VUS d’un format comparable à celui d’un Q5 pour 2023. Il s’agit du Q4 e-tron qui partage sa technologie et bon nombre de ses composantes avec le Volkswagen ID.4.

« Le Q4 n’a rien à voir à la conduite avec le Volkswagen ID.4. C’est littéralement un Q5, mais électrique. On a la même précision dans la direction, la même solidité de châssis et le même plaisir au volant », lance Antoine.

Malheureusement, la version Sportback n’est pas éligible aux subventions gouvernementales alors que la version régulière l’est.

