Freeland ne doit pas donner beaucoup de bonbons

À 16h, jeudi, la vice-première ministre du Canada et ministre des Finances, Chrystia Freeland, va déposer son Énoncé économique de l’automne de 2022 à la Chambre des communes.

Contrairement au budget, le gouvernement fédéral n’est pas obligé de déposer une mise à jour à l’automne. Cependant, c’est très utile pour communiquer de l’information à propos de l’état de l’économie du pays.

Également, cet exercice peut être aussi être l’occasion pour le gouvernement de faire un mini-budget en incluant de nouvelles dépenses.

Pour cette année, tout indique qu’on se dirige davantage vers un exercice comptable et c’est une bonne chose. Avec l’inflation et l’augmentation du taux directeur, injecter de l’argent dans l’économie serait comme mettre de l’huile sur le feu.

NPD

La semaine dernière, le chef du NPD, Jagmeet Singh, a écrit une lettre au premier ministre Justin Trudeau en prévision de l’Énoncé économique jeudi.

Celui qui a signé une entente avec M. Trudeau, au printemps dernier, demande «une stratégie beaucoup plus solide pour protéger la population canadienne contre les effets de l’inflation et d’une imminente récession». Par exemple, le député de Burnaby-Sud aimerait une réforme immédiate du système d’assurance-emploi et l’instauration d’une «taxe sur les bénéfices exceptionnels».

Dans les circonstances, il serait surprenant que Mme Freeland réponde positive aux demandes du leader néo-démocrate. Dans sa missive au chef libéral, M. Singh ne dit pas que l’appui de son parti est en jeu, mais devant les médias, il a évoqué pour la première fois que son appui n’était pas pour la vie.

Prochains mois

Clairement, les prochains mois seront difficiles au point de vue économique. M. Trudeau et Mme Freeland ont déjà préparé le terrain au cours des derniers jours.

Dans ce contexte bien particulier, M. Trudeau pourrait être tenté de demander aux Canadiens d’avoir les deux mains sur le volant.

Pas d’élections en 2022. Mais en 2023, les politiciens fédéraux pourraient bien venir cogner à votre porte pour avoir votre vote...