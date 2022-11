La leçon des Iraniennes à l'Occident

Il y a quelque chose de très émouvant et de très troublant dans les images de ces milliers de femmes qui défient le régime misogyne des mollahs en Iran.

Émouvant, car on ne peut rester insensible devant le courage extraordinaire de ces femmes qui tiennent tête à l’un des régimes les plus brutaux et les plus arriérés de la planète avec, comme seules armes, des chansons et des slogans.

Et si l’armée se met à tirer dans le tas ? Qu’arrivera-t-il à ces femmes et à ces hommes ? Combien de temps pourront-ils encore tenir ?

Mais ces images sont aussi troublantes, car tel un miroir, elles nous renvoient un reflet peu flatteur de l’Occident.

Ne ratez pas l'émission de Richard Martineau , tous les jours 8 h 30, en direct ou en balado sur QUB radio :

DES PROBLÈMES DE RICHES

Pendant que les Iraniennes luttent pour ne pas porter le voile, nos institutions et nos plus grandes entreprises de mode en font la promotion.

Pendant que les Iraniennes se battent pour défendre leurs droits fondamentaux, nous nous demandons s’il ne faut pas adopter l’écriture inclusive, bannir les costumes d’infirmières sexy, permettre aux drag-queens de lire des contes dans des bibliothèques publiques, empêcher les hommes de s’écarter les jambes dans le métro ou permettre aux hommes biologiques qui « s’auto-identifient » comme femmes de participer à des compétitions sportives féminines.

Pendant que les Iraniennes risquent leur vie pour pouvoir — enfin — s’exprimer librement, nous brûlons des bandes dessinées, annulons des conférences, censurons des artistes, empêchons des intellectuels de prononcer des discours, organisons des campagnes de boycottage contre des pièces de théâtre, poussons des professeurs compétents vers une retraite anticipée et chantons les louanges et les vertus de la censure !!!

Bref, pendant que les Iraniennes rêvent de vivre dans un pays comme le nôtre, ceux qui se présentent comme les « gardiens éveillés de la morale » en Occident envient les méthodes des pays les moins démocratiques de la planète !!!

Pensez à ça : pendant que les Iraniennes combattent bec et ongles l’islamisme, des éditeurs québécois n’ont pas voulu publier le dernier livre de Djemila Benhabib et certaines librairies refusent même de le vendre !!!

Plus aberrant, tu meurs...

On meurt d’ailleurs culturellement, et c’est pour ça que Djemila a — le cœur gros — quitté le Québec pour l’Europe...

LA RÉVOLUTION DES BOURGEOIS

Puisque tout me ramène toujours au cinéma, permettez-moi de faire une parenthèse, le temps de vous raconter une anecdote qui s’est déroulée au Festival de Cannes.

Nous sommes au printemps 1968.

Pendant que Paris est à feu et à sang, à 907 kilomètres de là, Jean-Luc Godard et François Truffaut exigent l’interruption du Festival de Cannes « afin d’appuyer leurs camarades qui se battent pour la Révolution maoïste ».

Le cinéaste tchèque Milos Forman et le réalisateur polonais Roman Polanski, tous deux présents au Festival, regardent ces fils à papa jouer les bolcheviks de salon en se grattant la tête.

« Quoi ? Vous voulez entrer dans le monde communiste ? Mais savez-vous ce qui vous attend, imbéciles ? C’est l’enfer, là-bas, nous, on rêve d’en sortir !!! »

Eh bien voilà.

Tout est là.

Les 3⁄4 de la planète rêvent de vivre ici.

Et nous, on rêve de la Chine de Mao.

Allez comprendre...