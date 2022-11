Le jeu défensif de Vladimir Guerrero fils souligné

Reconnu pour sa puissance au bâton, le joueur de premier but des Blue Jays de Toronto Vladimir Guerrero fils est également capable de faire la différence en défensive. Il a reçu le Gant doré à sa position dans la Ligue américaine, mardi.

Le fils de l’ancienne vedette des Expos de Montréal est devenu le premier membre des Jays à remporter cette distinction à cette position, lui qui a enregistré trois points sauvés cette saison, un sommet en carrière. Il avait par ailleurs commencé sa carrière au troisième but avant de faire la transition il y a deux ans.

Guerrero a pris part à 128 matchs cette saison et il n’a commis que 10 erreurs. Il s’agit d’une belle progression pour Guerrero, dont le jeu défensif représentait sa principale faiblesse au début de sa carrière selon plusieurs observateurs.

Chez les Jays, il succède ainsi à Marcus Semien, qui avait remporté ce titre au deuxième coussin l’année dernière. Matt Chapman, au troisième but, a quant à lui été devancé par Ramon Urias, des Orioles de Baltimore, tandis que le lanceur Shane Bieber (Guardians de Cleveland) a été préféré à Jose Berrios.

Les autres représentants de la seule équipe canadienne du baseball majeur, soit Jackie Bradley fils (voltigeur de droite) et Whit Merrifield (joueur d’utilité), ont également mordu la poussière.

Les Guardians de Cleveland ont montré l’un des meilleurs rendements défensifs de l’Américaine cette année et le tout s’est reflété lors de la remise des Gants dorés. Le travail de Shane Bieber (lanceur), Andres Gimenez (deuxième but), Steven Kwan (champ gauche) et Myles Straw (champ centre) a été reconnu.

Ce sont les gérants et les entraîneurs des équipes qui votent pour les récipiendaires, sans toutefois pouvoir donner leur appui à leurs propres joueurs. Le vote est pondéré, de sorte que 75 % du pointage provient du scrutin, le reste étant basé sur l’index défensif SABR.

Lauréats des Gants dorés

Ligue américaine

Shane Bieber (lanceur, Guardians de Cleveland)

Jose Trevino (receveur, Yankees de New York)

Vladimir Guerrero fils (premier but, Blue Jays de Toronto)

Andrés Gimenez (deuxième but, Guardians de Cleveland)

Ramon Urias (troisième but, Orioles de Baltimore)

Jeremy Pena (arrêt-court, Astros de Houston)

Steven Kwan (champ gauche, Guardians de Cleveland)

Myles Straw (champ centre, Guardians de Cleveland)

Kyle Tucker (champ droit, Astros de Houston)

DJ LeMahieu (joueur d’utilité, Yankees de New York)

Ligue nationale

Max Fried (lanceur, Braves d’Atlanta)

J.T. Realmuto (receveur, Phillies de Philadelphie)

Christian Walker (premier but, Diamondbacks de l’Arizona)

Brendan Rodgers (deuxième but, Rockies du Colorado)

Nolan Arenado (troisième but, Cardinals de St. Louis)

Dansby Swanson (arrêt-court, Braves d’Atlanta)

Ian Happ (champ gauche, Cubs de Chicago)

Trent Grisham (champ centre, Padres de San Diego)

Mookie Betts (champ droit, Dodgers de Los Angeles)

Brendan Donovan (joueur d’utilité, Cardinals de St. Louis)