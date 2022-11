«Le lot du diable: la conquête de la mer»: «une téléréalité avec beaucoup d’humanité»

Ils sont 16. Ils ont quitté le confort moderne pour retourner 100 ans en arrière, bûcher dur, travailler dans la misère et se serrer les coudes, comme l’ont fait des centaines d’hommes, de femmes et d’enfants, exilés en Gaspésie lors de la Grande Dépression, en quête d’une vie meilleure.

Mais ils sont beaucoup trop nombreux et devront s’éliminer au fil des semaines.

Outre un gain de 100 000 $ à la clef, c’est la quête du dépassement de soi qui motive les participants de la téléréalité historique «Le lot du diable: la conquête de la mer». Ils se sont d’ailleurs inscrits à cette nouvelle saison sachant qu’ils auraient à tirer le diable par la queue et à braver les éléments. «C’est très émouvant de voir ça», a partagé à l’Agence QMI Louis Champagne, l’inspecteur de colonies.

PHOTO Laurence Labat

«On est dans un monde où les gens cherchent à devenir des vedettes, mais eux autres, ils veulent vraiment vivre l’expérience et se "challenger". Se dire qu’ils sont capables de vivre comme leurs grands-parents et de se débrouiller avec presque rien», a-t-il ajouté.

Après près de six ans d’absence, la téléréalité d’Historia reprendra ses assises dès la semaine prochaine. L’émission s’intéresse cette fois à la pêche à la «morue sèche», qui s’est imposée comme un moteur économique important dans les Maritimes, en plus de faire rayonner le Québec un peu partout sur le globe, notamment en Amérique du Sud et en Europe.

Divisés en sous-groupes, les candidats devront entre autres établir un commerce de pêche et de transformation du poisson, comme à l'époque avec les moyens du bord. Ils auront aussi à user de stratégie pour s’éliminer sans se nuire et sans nuire au reste de la colonie.

PHOTO Laurence Labat

Friction et départs

Dès le premier épisode, avant même de former officiellement les colonies – celle du Rocher et celle de la Falaise –, quatre valeureux seront retranchés. Les spectateurs pourront aussi assister aux premières frictions qui se sont installées au sein des groupes. Le froid, l’épuisement et le choc des personnalités est en cause, mais se sont «des tensions normales», croit l’animateur.

«Tu ne dors pas, ça ronfle à côté de toi, tu gèles, tu ne manges pas beaucoup et tu travailles 14-15 h par jour; c’est des conditions extrêmes pour aiguiser la patience. Mais ce que j’aime, c’est qu’ils s’en parlent. Il n’y a pas de clan qui se forme», a-t-il poursuivi, admettant qu’il n’aurait jamais osé s’inscrire à une telle émission pour ces raisons.

«Mais ce qui ressort de ça, c’est beaucoup de solidarité, beaucoup de respect, et ce, jusqu’au dernier moment. [...] Il y a beaucoup d’humanité qui en ressort», a précisé le comédien.

PHOTO Laurence Labat

Tournée dans l’un des coins les plus sauvages de la Gaspésie, près du banc de pêche de Paspébiac – l’un des plus gros établissements de pêche dans la Baie-des-Chaleurs –, l’émission met aussi en valeur plusieurs personnages secondaires pour appuyer l’animateur et représenter un peu l’histoire de la morue séchée. Il y aura notamment la maraichère qui permettra aux colons d’acheter des denrées et des matériaux, mais aussi de gagner de l’argent ou de faire du troc.

«C’est un beau mandat pour Historia. Même moi, qui suis un Gaspésien de cœur, je ne connaissais pas cette histoire-là. Dans nos livres d’histoire, on nous dit que les gros échanges qu’on faisait c’était les fourrures, mais c’était aussi la morue salée séchée qui se gardait deux ans. C’était ça l’or du Québec», a indiqué Louis Champagne.

Les tournages se sont échelonnés sur un mois et se sont déroulés sur les terres privées d’une dame qui a accepté de recevoir l’équipe et ses constructions. Elle aurait d’ailleurs gardé certains bâtiments après la fin du tournage.