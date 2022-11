Le retour à la normale s’accélère à l’aéroport de Montréal

Le retour à la normale post-pandémie s’est accéléré au cours de l’été à l’aéroport de Montréal, qui a désormais retrouvé tout près de 90 % du trafic de passagers qu’il connaissait avant la pandémie.

Quelque 5,4 millions de voyageurs ont transité par l’aéroport Montréal-Trudeau au cours du troisième trimestre, qui couvre les mois de juillet, août et septembre.

Il s’agit d’un volume équivalent à 89,4 % du nombre de passagers enregistrés lors des trois mêmes mois en 2019, la dernière année avant l’arrivée de la COVID-19.

Le retour à la normale tant à s’accélérer à l’aéroport, à la faveur de la reprise des voyages internationaux qui avait d’ailleurs mené à une crise, avec moult retards et bagages perdus au début de l’été.

Lors du second trimestre, le nombre de passagers ayant transité par Montréal-Trudeau atteignait environ 80 % du volume de 2019, un taux qui a depuis grimpé jusqu’à 90,9 % en septembre dernier.

«Les neuf premiers mois de l'année affichent des résultats en pleine croissance et de plus en plus près des indicateurs de 2019, grâce à une très forte reprise des activités aériennes au cours de l'été.

Avec un trafic de 5,4 millions de passagers lors du dernier trimestre, YUL Aéroport international Montréal-Trudeau a pleinement repris son rôle de plaque tournante majeure du trafic aérien international», a souligné par communiqué le président-directeur général d’Aéroports de Montréal (ADM), Philippe Rainville.

Cette hausse du trafic aérien se traduit par une nette amélioration des finances d’ADM, qui a engrangé 199,7 millions $ au troisième trimestre, un bond de 115,3 millions $ par rapport à la période correspondante en 2021.

L’excédent des produits par rapport aux charges atteint ainsi 37,9 millions $ au troisième trimestre, contre une perte de 41,9 millions $ lors de l’été 2021.