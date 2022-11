Marie-Claude Nichols ne réintègrera pas le caucus libéral

La tentative de Dominique Anglade de réparer les pots cassés échoue: la députée Marie-Claude Nichols rejette la main tendue de la cheffe et choisi de ne pas réintégrer le caucus libéral.

Selon des informations d’abord divulguées par l’animatrice de Qub et chroniqueuse Yasmine Abdelfadel, l’élue de Vaudreuil tourne le dos à Dominique Anglade et siégera comme députée indépendante.

Les deux femmes s’étaient parlé lundi. Mais la «voie de passage» proposée par la cheffe libérale pour tourner la page sur cette nouvelle crise au PLQ n’a pas satisfait Marie-Claude Nichols. Cette dernière a été expulsée de l’équipe libérale la semaine dernière en raison d’une mésentente au sujet de ses responsabilités dans le cabinet fantôme de l’opposition officielle.

EXCLUSIF- @nicholsmarieC s’exprime, dans une lettre, au caucus libéral. « Dans ce contexte, je ne souhaite ni être au centre de cette distraction ni être la bouée de sauvetage d’un leadership qui s’égare dans des décisions inexpliquées, irréfléchies et précipitées. 1/3 #AssNat — Yasmine Abdelfadel (@Yasmine_Abdel) November 1, 2022

«Je ne souhaite ni être au centre de cette distraction ni être la bouée de sauvetage d’un leadership qui s’égare dans des décisions inexpliquées, irréfléchies et précipitées. Mes convictions de libérale loyale et fière ne sont plus à prouver, mais force est de constater que ma confiance envers la cheffe est très lourdement ébranlée depuis mon exclusion manu militari et de ce qui s’en est suivi. Ainsi, malgré la haute opinion que j’ai pour chacun d’entre vous, il me sera impossible de siéger au sein d’un caucus dirigé par une cheffe en qui je n’ai pas entièrement confiance», écrit-elle dans une lettre coup de poing acheminée à ses anciens collègues de l’aile parlementaire libérale.

Écoutez Yasmine Abdelfadel à l’émission de Benoit Dutrizac expliquer la lettre de la députée Marie-Claude Nichols via QUB radio :

Le refus de la députée Nichols de rentrer au bercail libéral risque fort d’accentuer les critiques à l’égard du leadership de Dominique Anglade, déjà passablement ébranlé.

Plus de détails à venir