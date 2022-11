Parc de La Vérendrye: les Anishnabeg réclament une prolongation du moratoire sur la chasse à l’orignal

La Nation Anishnabe a réclamé, mardi, un prolongement du moratoire sur la chasse à l’orignal dans le parc de La Vérendrye, afin de protéger l’espèce qui serait toujours en déclin.

Selon une étude réalisée par la communauté et dont les résultats doivent être dévoilés vendredi après-midi, les orignaux sont toujours menacés par la chasse et l’exploitation forestière.

«Les orignaux sont menacés par une mauvaise gestion de la chasse sportive et ils sont chassés de façon excessive par les chasseurs sportifs dans La Verendrye et dans les régions environnantes sur le territoire des Anishnabeg», a évalué le comité dans son rapport, en concluant que « les orignaux souffrent à cause du colonialisme».

«Parmi les causes identifiées dans l'étude, citons la surabondance de chasseurs sportifs, les règlements de chasse problématiques qui permettent une surchasse des femelles orignaux, le braconnage et le gaspillage, ainsi que les stratégies de chasse de haute technologie utilisées par les chasseurs sportifs», a poursuivi par communiqué le Comité anishnabe de l'orignal.

En outre, l’exploitation forestière qui morcelle l’habitat de l’orignal et la prolifération des tiques, favorisée par les changements climatiques, contribuent aussi au déclin de la population selon la Nation Anishnabe.

Québec avait décrété un moratoire sur la chasse à l’orignal dans la réserve faunique en 2021 et 2022, après un automne chaud marqué par des tensions entre les chasseurs et militants autochtones, en 2020.