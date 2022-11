Parlons de la santé mentale des jeunes

Vivre avec des enjeux de santé mentale n’est pas toujours facile lorsqu’on est adulte. Alors, imaginez ce que c’est pour les adolescents et les tout-petits ! L’incompréhension ou le mal-être par rapport à cette problématique peut amener bien des jeunes à s’isoler ou à se sentir seuls.

Par exemple, à l’urgence de l’Hôpital Rivière-des-Prairies, il y a présentement des enfants aussi jeunes que 8 ans qui ont tenté de se suicider. C’est pourquoi il s’avère plus important que jamais de parler de santé mentale chez les 0-17 ans et d’en faire une véritable priorité de société.

Votre opinion

nous intéresse. Vous avez une opinion à partager ? Un texte entre 300 et 600 mots que vous aimeriez nous soumettre ? En savoir plus

Des données préoccupantes

Au Québec, un enfant sur cinq doit conjuguer avec un ou plusieurs troubles de santé mentale, ce qui touche concrètement 350 000 familles. Pas moins de 25 % des jeunes souffrent de troubles anxieux, tandis que 10 % des moins de 10 ans ont déjà eu des pensées suicidaires, des données pour le moins préoccupantes qui nécessitent des actions tangibles et immédiates en matière de prévention et de sensibilisation.

La santé mentale de nos jeunes et de nos adolescents représente à elle seule environ 300 diagnostics différents. Parmi les plus fréquents, on retrouve la dépression, les conduites suicidaires, l’anxiété, les troubles du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) et les troubles de personnalité limite (TPL). Un enfant sur 66 obtiendra par ailleurs un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme (TSA).

Un jeune sur 11 a reçu un antipsychotique ou un médicament pour un trouble anxieux ou de l’humeur en 2018-2019, tandis que les visites aux urgences et les hospitalisations pour des raisons de santé mentale ont respectivement augmenté de 61 % et de 60 % entre 2008 et 2019. Puis, au cours des trois dernières années, la pandémie a malheureusement exacerbé ce phénomène en accentuant l’isolement et l’anxiété.

Agir tôt

Alors que la moitié des maladies mentales se déclarent avant l’âge de 14 ans, il est primordial d’agir tôt pour reconnaître, diagnostiquer, soigner et épauler les enfants ou adolescents touchés par cette situation. Environ 80 % des jeunes ayant un trouble de santé mentale éprouvent également des problèmes de sommeil, ce qui constitue pour les parents un signe à ne pas négliger.

Depuis plus de 40 ans, la Fondation les petits trésors a fait de la santé mentale et de l’autisme chez les enfants et les adolescents SA cause ! En organisant des activités de sensibilisation et de déstigmatisation, la Fondation cherche à exprimer haut et fort son soutien aux jeunes et à leurs proches, tout en leur rappelant qu’ils ne seront jamais seuls.

Afin d’aider les jeunes à sortir de leur isolement, la Fondation les petits trésors a organisé au cours des dernières semaines sa campagne annuelle « Reste pas dans ton coin ». Les sommes amassées serviront notamment à créer des projets en santé mentale et autisme, à soutenir des organismes offrant du répit aux familles partout au Québec et à financer la recherche et les soins cliniques de l’Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies, le seul établissement de la province spécialisé en pédopsychiatrie.

C’est maintenant à votre tour de vous joindre au mouvement et d’amorcer le dialogue pour permettre aux jeunes de se sentir bien dans leur corps et dans leur tête ! Et rappelons-nous qu’écouter, faire preuve d’ouverture et ne pas juger sont les gestes clés à adopter lorsqu’on aborde le sujet de la santé mentale avec ses enfants ou ses adolescents.

Photo courtoisie

Chantal Laferrière, directrice générale de la Fondation les petits trésors