Série mondiale: les Phillies ébranlent les Astros au 3e match

À leur premier match devant leurs partisans au cours de cette Série mondiale, les Phillies se sont forgé une victoire de 7 à 0 avec une kyrielle de circuits, mardi à Philadelphie contre les Astros de Houston.

L’équipe Cendrillon de ces éliminatoires n’est donc qu’à deux victoires d’un premier titre depuis 2008. Les Astros devront pour leur part remporter trois des quatre derniers matchs s’ils souhaitent éviter une troisième défaite en quatre ans en grande finale.

Le festival des longues balles s’est amorcé dès la manche initiale lorsque Bryce Harper a produit les deux premiers points du match. Il s’agissait de son sixième coup de canon des éliminatoires.

Alec Bohm et Brandon Marsh l’ont imité dès le tour au bâton suivant, chaque fois en solo, puis Kyle Schwarber (deux points) et Rhys Hoskins (un point) ont offert des souvenirs aux partisans en cinquième manche.

Lance McCullers fils (0-1) a accordé tous les points en vertu de six coups sûrs et un but sur balles en quatre manches et un tiers. Ranger Suarez (2-0) a quant à lui donné seulement trois frappes en lieu sûr et une passe gratuite en cinq manches sur la butte.

Le quatrième duel de cette série aura lieu mercredi à Philadelphie.