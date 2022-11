Sur Prime Video: le Québec comme toile de fond de la série «Le village de Three Pines»

Les deux premiers épisodes de la série «Le village de Three Pines», qui se déroule au Québec et qui est adaptée de romans de l'autrice canadienne Louise Penny, seront disponibles dès le 2 décembre sur Prime Video.

Cette production de Left Bank Pictures pour Amazon Original met en vedette l’acteur britannique Alfred Molina dans le rôle de l’inspecteur-chef Armand Gamache. La série sera disponible au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, en Suède, au Danemark, en Finlande et au Groenland, à raison de deux épisodes par semaine, pour un total de huit, d’ici le 23 décembre prochain.

Selon les détails de l’intrigue dévoilés mardi en même temps que la bande-annonce officielle, l’inspecteur Gamache, qui se distingue pour son flair et son empathie, devra se mesurer à ses propres démons pour faire jaillir la vérité lors d’une enquête sur «des affaires venant troubler le cadre apparemment idyllique» du village de Three Pines, au Québec, où vivent beaucoup de gens excentriques.

PHOTO COURTOISIE

Tournée à Montréal et en région, la série met en vedette des comédiens québécois, dont Ellen David, Mylène Dinh-Robic, Simone-Élise Girard, Max Laferrière, Marie-France Lambert, Vincent Leclerc, Joshua Odjick et Frank Schorpion.

Chaque histoire de meurtre s’étirera sur deux épisodes et on s’intéressera aussi à des assassinats et à des disparitions de femmes autochtones.

La série est pilotée par Sam Donovan, qui est le réalisateur principal, ainsi que par la réalisatrice mohawk Tracey Deer et son camarade québécois Podz.

Rappelons qu’Alfred Molina, 69 ans, a fait sa marque à Hollywood, où on l’a notamment vu dans les films «Les aventuriers de l’arche perdue», «Frida», «Boogie Nights», «Chocolat», «Magnolia», «Da Vinci Code», «Spider-Man 2» et, plus récemment, dans «Spider-Man: No Way Home».

Quant à Louise Penny, qui vit en Estrie depuis plusieurs années, elle a fait parler d’elle dernièrement pour avoir coécrit le thriller «État de terreur» avec son ami Hillary Rodham Clinton, qui était candidate à la présidentielle Américaine de 2016 contre Donald Trump.