Un adolescent porté disparu à Gatineau

Le Service de police de Gatineau (SPVG) demande l’aide du public afin de retrouver un adolescent de 15 ans porté disparu depuis le 25 octobre dernier.

Nicolas St-Jacques a été aperçu pour la dernière fois à son lieu de résidence sur le chemin Freeman, dans le secteur de Hull, en Outaouais.

Le jeune homme, qui mesure 1,72 m (5 pi, 8 po) et pèse environ 66 kg (145 lb), a le teint clair et les cheveux châtains de type mi-longs. Il a les yeux bleus et porte des lunettes de vision.

Au moment de sa disparition, il portait une paire de jeans noirs ainsi qu’un chandail noir.

«Ses proches ont des raisons de craindre pour sa sécurité», a fait savoir le SPVG par voie de communiqué. Nicolas St-Jacques pourrait se déplacer à pied.

Les citoyens croyant l'apercevoir sont priés de communiquer immédiatement avec le SPVG au 819 246-0222.