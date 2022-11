Homicide à Québec: un homme tué après une attaque violente, deux arrestations

Le Service de police de la Ville de Québec enquête désormais sur un homicide, à la suite d’un événement survenu mardi soir, dans un immeuble à logements du quartier Saint-Sacrement, à Québec, et qui a coûté la vie à un homme de 32 ans.

Deux hommes ont été arrêtés en lien ce dossier, soit un homme de 55 ans et un homme de 20 ans. Lors de ce même événement, deux autres personnes ont été blessées et conduit dans un centre hospitalier, soit un homme de 55 ans et une femme de 46 ans. On ne craint pas pour leur vie.

Photo Agence QMI, Guy Martel

L’enquête déployée fait suite à une agression armée survenue sur le chemin Sainte-Foy, à proximité de l’avenue Louis-Fréchette et de l’hôpital Saint-Sacrement, dans le quartier du même nom. Les services d’urgence ont reçu un appel vers 21h10. Une chicane de voisins serait vraisemblablement à l’origine de la demande d’aide.

Le décès de la victime a été confirmé par le SPVQ mercredi matin.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Au total, trois hommes et une femme seraient liés à l’altercation. Les deux personnes arrêtées seront rencontrées par les enquêteurs au courant de la journée.

Il est encore beaucoup trop tôt pour déterminer le rôle de chaque personne dans les événements.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Les enquêteurs devront d’abord établir qui serait le suspect potentiel. L’unité des crimes graves et l’identité judiciaire sont sur les lieux pour faire la lumière sur les circonstances de l’événement. Le poste de commandement mobile a également été déployé sur place.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Plus de détails à venir...

– Avec la collaboration de Jean-François Racine