Un homme d’affaires pourrait remporter 75 millions $ grâce aux Astros

Un homme d’affaires de Houston pourrait remporter 75 millions$ si les Astros de Houston gagnent la Série mondiale, après avoir parié 10 millions $ que son équipe allait remporter le championnat plus tôt cette année.

• À lire aussi: Le jeu défensif de Vladimir Guerrero fils souligné

• À lire aussi: Série mondiale: le troisième match reporté

L’homme d’affaires Jim «Mattress Mack» McIngvale s’est fait connaître au Texas avec sa chaîne Gallery Furniture, mais c’est grâce au baseball qu’il pourrait passer à l’histoire.

Si les Astros ont le meilleur sur les Phillies de Philadelphie, il pourrait remporter l’une des plus importantes sommes de l’histoire pour un pari sportif, selon CNN.

«L'excitation est bien réelle à Houston, a dit Jim «Mattress Mack» McIngval, lors d’une conférence de presse, il y a quelques jours. Toute la ville est enflammée par les Astros.»

L’homme a précisé qu'il avait «une forte propension au risque».

S’il remporte son pari, M. McIngvale compte redonner à sa clientèle.

«Gagner c’est important, mais ce qui est plus important, c'est de redonner de l'argent à nos clients qui ont acheté pour environ 75 millions $ de meubles», a-t-il fait savoir.

Il a insisté sur l’aspect rassembleur des Astros sur sa communauté.

«Le baseball apporte de la joie dans la ville. Le pays est divisé politiquement entre les républicains et les démocrates, mais le baseball nous rassemble tous», a expliqué Jim McIngvale à CNN. Et je dis, merci aux Astros de Houston d'avoir réuni Houston. J'ai assisté à tous les matchs et je ne peux pas vous dire combien de personnes sont là-bas et c'est très important pour eux.»

Pas une première

Le septuagénaire n’en est pas à son premier pari. La possibilité de perdre quelques millions de dollars est loin de le décourager. L’an dernier, le septuagénaire avait déclaré à CNN qu’il avait parié 3,35 millions $ sur la conquête de la Série mondiale des Astros qui se sont finalement inclinés en finale contre les Braves d’Atlanta.

Selon «CBS News», l’homme d’affaires multiplie les paris. Il a gagné 15 millions $ lorsque l’équipe de basketball de l’Université du Kansas a remporté la dernière édition du March Madness. Il a cependant perdu 10 millions $ en 2022, après avoir misé sur les Bengals de Cincinnati qui se sont inclinés au Super Bowl, en plus de dire adieu à 1,5 million $, après avoir parié sur le mauvais cheval au Derby du Kentucky.

Jim McIngvale a confié que son premier pari important était survenu lors de la première saison de l’équipe de football des Texans de Houston, en 2002. Cette année-là, les Texans avaient terminé la saison avec une fiche de quatre victoires et 12 revers.