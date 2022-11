BOISSELLE, Georgette



Le 29 octobre est décédée Georgette Boisselle, conjointe de feu Laurent Brazeau.Elle laisse dans le deuil ses filles Françoise (feu Pierre), Lise (Pierre) et Lucie, ses petits-enfants, ses quatre arrière-petits-enfants, ses deux soeurs Cécile et Yvette ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 Beaubien Est, Montréalle dimanche 6 novembre 2022, de 13h30 à 15h30. Suivra une cérémonie au complexe funéraire.