LUSSIER, Denis



À Repentigny, le 30 octobre, entouré de tous ses proches, est décédé Denis Lussier, époux de feu Rolande Ouellette.Il laisse dans le deuil son père Jean Lussier, ses frères et sa soeur Dominique (Sylvain), François (Aline) et Benoit (Lyne), ses neveux et nièces Maryse, Nicholas, Philippe, Emmy, Ôde et Zak ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille vous accueillera au Mausolée St-Martin, édifice situé à l'arrière du complexele vendredi 4 novembre de 14h à 21h.