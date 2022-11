DOYON, Catherine



À Montréal, le 15 octobre 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Catherine Doyon, épouse de feu Marcel Laberge.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Yvan et Marie-Josée, ses petits-enfants, Colin, Louis-Phillippe et Adam, ses arrière-petits-enfants, Ulysse, Astrid, Élyna, Benjamin et Abigaël, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 12 novembre 2022 de 14h à 15h30 au complexe funéraire:Un hommage en son honneur aura lieu ce même jour à 15h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal pour leur soutien et les soins prodigués.