TREMBLAY, Roger



De Mercier, le 30 octobre 2022, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur Roger Tremblay, époux de feu madame Simone Picard.Il laisse dans le deuil ses enfants Serge (Johanne), Christian (Carmen), Mireille, Alain (Natalie), Chantal (Nancy), Nathalie (Pascal), ses petits- enfants et arrière-petits-enfants, ses soeurs Cécile (feu Lucien), Isabelle (Réal), son frère Réal. Il était le frère de feu Jean (feu Thérèse), feu Germaine, feu Robert (Jeannette), feu Lucie (feu Jean-Claude), feu Gisèle (Joseph), feu Rémi (feu Estelle), feu Aline (feu Joseph-Arthur), feu Raymond (Pierrette), neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire :4 RUE VERVAISMERCIER450-699-1717 | www.rfmtheriault.caHeures des visites: le vendredi 4 novembre 2022 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 5 novembre 2022 de 13h à 14h et suivront les funérailles en l'église de Saint-Isidore à 15h.